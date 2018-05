Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere la settimana in

Il genero ha 20 anni Più della figlia - i genitori non approvano e ordinano attacco con l'acido. L'episodio a Poggibonsi : Hanno ordinato l'aggressione con l'acido del futuro genero perché contrari al matrimonio della figlia con questo uomo, più grande di lei di oltre 20 anni. Protagonisti marito e moglie, di 54 e 45 anni, cittadini italiani, arrestati dai carabinieri di Poggibonsi (Siena) perché ritenuti i mandanti delle aggressioni con l'acido subite dal fidanzato della figlia, il 23 febbraio scorso a San Gimignano e il 19 aprile a Torino. La ...

La Corrida quinta puntata 11 maggio : con Carlo Conti - ci sarà un appuntamento in Più : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . La Corrida da Corrado a Carlo Conti La quarta puntata ha visto la vittoria della 51enne Monica Barillà ...

Apple sempre Più "banca" : pronta una carta di credito con Goldman Sachs : MILANO - Apple e Goldman Sachs stanno lavorando per lanciare insieme una nuova carta di credito, una mossa che permetterebbe al produttore dell'iPhone di entrare sempre di più nelle tasche dei suoi ...

Parto in acqua Più sicuro : la app WaterBirth aiuta medici e ostetriche : I Paesi anglosassoni e quelli del Nord Europa sono quelli con le percentuali più elevate di donne che scelgono il Parto in acqua e anche in Italia il fenomeno è in crescita. Ma è sempre possibile questa modalità di Parto? La risposta è no. Ed ecco spiegati i motivi. La regola fondamentale per poter Partorire in acqua è che la gravidanza sia andata bene fino all’ultimo momento. Non deve quindi esserci nessuna complicanza, come ad esempio ...

classifica smartphone piu venduti huawei apple samsung : Nel primo trimestre 2018, le vendite di Huawei in Europa sono cresciute del 38,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. Quelle di Samsung e Apple, invece, sono calate rispettivamente del 15,4 e del 5,1%. Lo afferma un rapporto di Canalys, che così certifica un nuovo equilibrio sul mercato degli smartphone: Huawei resta terzo produttore, ma i due leader non sono più così lontani. Guardando alle quote di mercato europeo, in ...

Giro d’Italia 2018 - sesta tappa Caltanissetta-Etna : arrivo in salita sul Vulcano. Favoriti : non si scherza Più : Il primo arrivo in salita: 164 chilometri dal Caltanissetta all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna per la terza delle tre tappe siciliane al Giro d’Italia 2018. La prima resa dei conti, il primo scontro diretto in salita tra i big. E per quanto visto negli scorsi giorni, la possibile risposta a tante domande quantomeno interessanti per interpretare il futuro di questa corsa rosa. Andiamo a vedere cosa attende i corridori e i ...

“Oh - finalmente!”. WhatsApp : ora tutto Più wow. Una curiosa (e utile) novità che rende le nostre “chattate” Più veloci e pratiche. Forse qualcuno l’avrà anche notato… Ci voleva - vero? : In questi ultimi giorni abbiamo parlato di WhatsApp, citando una strana catena di spam con un puntino nero e del testo nascosto che provoca il blocco temporaneo della chat. Ora però, dal servizio di proprietà di Marl Zuckerberg, arrivano altre novità in chiave dell’esperienza d’uso. L’app di messaggistica di Menlo Park ha infatti appena aggiunto il supporto alla riproduzione dei video provenienti da Instagram e Facebook direttamente ...

Cosa cambierà in Battlefield 5 : Più mappe - battaglie uniche e novità da EA : Battlefield 5 avrà delle "battaglie uniche" e nuove sfide. L’annuncio è stato dato direttamente da Electronic Arts durante il resoconto del Q3 in riferimento all'anno fiscale terminato il 31 marzo. Dai primi dati svelati si apprende che il settore digitale è stato davvero redditizio per l'azienda. Durante il recente incontro con gli investitori, Electronic Arts ha confermato che Battlefield 5 uscirà nel corso del terzo trimestre del 2018. Per ...

In Più 10 euro di ricarica TIM oggi 8 e domani 9 maggio : come approfittarne : oggi 8 e domani 9 maggio ricaricare online con TIM conviene, a patto che siate disposti a spendere almeno 50 euro: a beneficiarne sono i clienti prepagati, sempre che procedano nell'operazione richiesta entro i tempi prestabiliti. Il primo taglio di ricarica da effettuare non dovrà essere inferiore ai 30 euro, da finalizzare sul sito ufficiale (versione desktop o mobile), oppure dall'app ufficiale MyTIM Mobile. Dal giorno successivo alla ...

A vuoto l'appello di Matterella Due di picche da 5 Stelle e Lega Voto - luglio Più probabile di ottobre : L'appello di Sergio Mattarella è destinato a cadere nel vuoto. Passano pochi minuti dalle parole anche dure del Capo dello Stato, che ha annunciato la nascita di un 'governo neutrale' dopo l'assenza di accordi politici e tra i partiti, e Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia Segui su affaritaliani.it

Torna 'MemoFest' a Seravezza : Serena Dandini - Marco Cappato e Luca Telese tra i Più attesi : Nove eventi in due giorni , otto dei quali a ingresso libero, : talk show, presentazioni di libri, spettacoli, ma anche un convegno sulla memoria del paesaggio, una proiezione per gli studenti e una ...

Lo Stato dell'Iowa approva la legge anti-aborto Più severa : Gli Stati Uniti procedono sempre più verso la direzione conservatrice: giusto pochi giorni fa il governatore dello Stato americano dell'Iowa Kim Reynolds ha approvato una delle leggi più severe degli ultimi tempi per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza. Sarà infatti vietato l'aborto dopo le sei settimane dal concepimento, ovvero, dal momento in cui è possibile ascoltare il battito del feto. La legge, che entrerà in vigore dal ...

La Festa della Mamma 2018 è alle porte : ecco le IMMAGINI Più dolci - simpatiche e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/51 ...

Più Poderosa che mai : vince e approda al secondo turno dei playoff : PARZIALI : 18-16; 20-22; 18- 16; LA CRONACA E' Capitan Amoroso a segnare il primo canestro della partita in un PalaSavelli affollato e vivacissimo. Due triple arrivano da Corbett e Powell ad ...