Piogge torrenziali | crolla diga in Kenya | sale a 44 il numero dei morti

Piogge torrenziali in Kenya : salgono a 27 i morti per il crollo della diga - “ci sono molti dispersi” : Si è aggravato il numero di vittime causate dal crollo della diga Patel Dam, verificatosi ieri sera in Kenya nella contea di Nakuru, a causa delle forti Piogge: i morti sono 27. “E’ un disastro, ci sono molti dispersi“, ha dichiarato il responsabile della polizia locale. Numerose le persone travolte dal fango, una quarantina quelle trasportate in ospedale. In centinaia sono stati costretti ad abbandonare le case travolte ...

Forti e insistenti Piogge in India: l'ondata di maltempo che ha investito l'Andhra Pradesh e il Telangana ha provocato 10 vittime. Sei persone sarebbero morte perché colpite da fulmini. Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti, crolli di alberi e di pali dell'energia elettrica.

Tempesta di sabbia e Piogge torrenziali in India : 150 morti - prosegue l’allerta nel Paese [GALLERY] : 1/25 ...

Violenta tempesta di sabbia e Piogge torrenziali - India devastata : almeno 143 morti [GALLERY] : 1/10 ...

Maltempo - India devastata da una violenta tempesta di sabbia e Piogge torrenziali : oltre 100 morti - circa 143 feriti [GALLERY] : 1/10 ...

Piogge torrenziali in Africa orientale : 700mila sfollati in Somalia e Kenya : Piogge torrenziali si stanno abbattendo su tutta l’Africa orientale: i Paesi più colpiti sono il Kenya e la Somalia. Nel primo caso, nelle ultime quattro settimane alluvioni, frane e smottamenti hanno causato la morte di almeno un centinaio di persone e costretto altre 200mila ad abbandonare le proprie case. In Somalia la situazione è ancora più grave: si stima mezzo milione di sfollati. Etiopia e Gibuti hanno inviato truppe per supportare ...

oltre 427.000 persone hanno subito danni a causa delle Piogge torrenziali che hanno investito la Somalia: le Nazioni Unite hanno reso noto che circa 175.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa dell'esondazione di fiumi. Nel mese di aprile le precipitazioni sono cadute in quantità superiore alla media in ampie zone del Paese. Non sono al momento previsti miglioramenti delle condizioni meteo.

Piogge torrenziali sul sud del Ruanda: le precipitazioni hanno gravemente danneggiato una casa che è crollata provocando la morte di 6 persone. 4 corpi sono stati recuperati sul posto, mentre altri 2 sono stati trascinati nelle acque del fiume Cyogo. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Pesanti inondazioni hanno colpito la capitale economica della Tanzania, Dar es Salaam: al momento il bilancio è di almeno 14 morti, ha reso noto in conferenza stampa il capo della polizia municipale Lazaro Mambosasa. A causa delle Piogge torrenziali le autorità hanno disposto la chiusura di tutte le scuole e hanno invitato le famiglie a evacuare le zone colpite.

Piogge torrenziali si sono abbattute su Dar es Salaam, in Tanzania: 9 persone hanno perso la vita. Le inondazioni hanno gravemente danneggiato edifici e infrastrutture, secondo quanto spiegato dalle autorità: distrutte almeno venti case. Le precipitazioni dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni.

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo : super caldo e Piogge torrenziali - scatta l’allarme alluvione in 4 Regioni [DETTAGLI] : 1/6 ...