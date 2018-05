Piazza Affari | amplia il rialzo Banca MPS

Piazza Affari : accelera Aeffe : Brillante rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,01%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Borse caute. Piazza Affari corre sola : Partenza interlocutoria per le principali Borse europee, mentre Piazza Affari corre sola grazie alla nuova raffica di trimestrali, nel complesso positive. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione ...

Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio - oggi nuova raffica di trimestrali : A livello internazionale intanto si attendono sviluppi per quanto riguarda la politica commerciale degli Stati Uniti. oggi i rappresentanti americani e cinesi si incontreranno a Washington per ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai tassi dei Btp e allo spread (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 03:46:00 GMT)

Piazza Affari : unica in rosso in Europa. Banco BPM e A2A a picco : La situazione politica in Italia è tornata a fare lo sgambetto a Piazza Affari che, dopo il colpo accusato nella giornata di martedì, oggi ha perso nuovamente terreno, peraltro in una seduta in cui le altre Borse ...

Piazza Affari scende : i titoli più esposti al rischio politico : L'incertezza politica legata alla trattativa tra Lega e M5S sta penalizzando in particolare alcuni titoli legati a società nel cui capitale è presente il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' ...

Piazza Affari maglia nera in Europa : Teleborsa, - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio, mentre Piazza Affari accelera al ribasso, conquistando la maglia nera in Europa. Gli ...

Piazza Affari frenata dalla politica. Bene Unicredit dopo conti : La buona chiusura di ieri a Wall Street non riesce ad entusiasmare e ad offrire grande sostegno alle Borse europee che, dopo un avvio in lieve rialzo, non riescono a muoversi tutte nella stessa ...

Btp all'1 - 9% e Piazza Affari frenata da utility. Corrono Poste e Unicredit : Le tensioni iniziali sui titoli di Stato italiani, con il rendimento del Btp a 10 anni arrivato a 1,95% e poi rientrato a 1,9%, indeboliscono il settore delle utility, in discesa peraltro anche nel resto d'Europa, ma Piazza Affari tiene la parità grazie alle performance di Poste Italiane, Unicredit e Bper grazie alle rispettive trimestrali. Prosegue il rally del petrolio. Oggi focus su inflazione Usa e riunione BoE...

Utilities in frenata a Piazza Affari. Comparto debole in tutta Europa : Teleborsa, - Settore utility sotto pressione in tutta Europa sulla scia dell'accelerazione della crescita dei rendimenti sul mercato dei governativi. L'intero settore a livello europeo sta cedendo lo ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Unicredit : Brillante rialzo per l' istituto di credito , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,29%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (10 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta ancora l'incertezza politica ITALIANA. Non mancherà uno sguardo ai dati degli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 04:06:00 GMT)

Rimbalzo Piazza Affari - chiude a +0 - 51% : 19.16 Chiusura in territorio positivo per Piazza Affari, in linea con i principali listini europei che sembrano non risentire della scelta Usa di uscire dall'accordo sul nucleare. Dopo le perdite di ieri, Milano rimbalza mentre si aprono spiragli per la formazione di un nuovo governo. L'indice Ftse Mib sale dello 0,51% a 24.266 punti. Recuperano i bancari, in particolare vola Bper. Londra mette a segno la performance migliore a +1,28%, Parigi ...