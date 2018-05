Petrolio : chiude in calo a Ny a 70 - 70 dlr : NEW YORK, 11 MAG - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,9% a 70,70 dollari al barile.

Petrolio : chiude in calo a Ny a 70 - 70 dlr : ANSA, - NEW YORK, 11 MAG - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,9% a 70,70 dollari al barile.

Petrolio : chiude in rialzo a Ny : ANSA, - NEW YORK, 10 MAG - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,3% a 71,36 dollari al barile.

New York, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York sopra i 68 dollari. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso a 68,43 dollari al barile, in crescita di 50 cents (+0,7%).

Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso a 68,57 dollari al barile, in crescita di 0,47 dollari rispetto all'andamento di apertura.

Petrolio chiude in calo a 67 - 9 dollari : ANSA, - NEW YORK, 27 APR - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 67,99 dollari al barile , -0,29%, .

New York, 26 apr. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo sopra i 68 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso infatti a 68,19 dollari al barile, in rialzo dello 0,2% rispetto all'andamento di apertura (+14 cents).

Petrolio : chiude in rialzo a 66 - 52 dlr : NEW YORK, 17 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,5% a 66,52 dollari al barile.

ANSA, - NEW YORK, 17 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,5% a 66,52 dollari al barile.

Petrolio : chiude in calo a Ny : NEW YORK, 16 APR - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,45% a 66,22 dollari al barile.

New York, 12 apr. (AdnKronos/Dpa) – A New York il Petrolio chiude in rialzo toccando il livello più alto raggiunto dal 2014. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso a 67,02 dollari al barile, in crescita di 20 cents (+0,3%) rispetto all'andamento di apertura.

ANSA, - NEW YORK, 11 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,01% a 66,82 dollari al barile.