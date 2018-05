Pesticidi | 259 quelli trovati nelle acque in Italia | “I rischi sono ancora sottostimati”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) Non solo nei laghi, nei fiumi efalde cimiscele di sostanze chimiche, ma se ne conoscono neppure bene i. E se salgono a 400 iricercati in259. In quelle superficiali è il glifosate l’erbicida con il maggio numero di superamenti dei limiti di legge. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Ispra ‘’, che presenta i risultati relativi al biennio 2015-2016 sulla base dei dati provenienti dalle Regioni e dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Secondo l’Ispra “è indispensabile incrementare il monitoraggio riguardo a nuove sostanze”. Ilo a oggi è sottostimato, perché oltre alle centinaia diricercati perché autorizzati sul mercato, bisogna fare i conti anche con gli effetti cumulativi di sostanze che non si usano più da decenni, ma che hanno continuato a contaminare. E ...