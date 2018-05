PES 2019 | uscita prevista il 28 Agosto

No look - nuove giocate e maggior realismo : Konami svela le novità di PES 2019 : L'attesa è finita per gli appassionati di Pes: Konami ha presentato il trailer ufficiale del nuovo "Pro Evolution Soccer 2019" disponibile già dalla prossima estate. La data di uscita in Europa è ...

PES 2019 : Uscita - Demo - Licenze - Novità | Tutto Quello Che Devi Sapere : PES 2019 è stato presentato ufficialmente. Data Uscita PES 2019? Quando esce? Quali saranno le Licenze di PES 2019? Quali squadre saranno incluse in PES 2019? Quali le Novità di PES 2019? Ecco Tutto Quello che Devi Sapere PES 2019 Ufficiale: Novità, trailer e data di Uscita Konami ha finalmente mostrato il suo PES 2019, nuovo capitolo della saga Pro […]

Sorpresa PES 2019 - esce ad agosto : trailer ufficiale : Con la fine della stagione calcistica attuale, l'arrivo della finestra estiva e un nuovo ciclo alle porte, ci avviciniamo alla prossima ondata di giochi calcistici. A gran Sorpresa, la prossima edizione della serie Pro Evolution Soccer arriverà ad agosto con PES 2019. Konami, infatti, ha ufficialmente rivelato PES 2019 nelle ultime ore con un nuovo trailer: la più recente edizione, valida per la prossima stagione calcistica, della storica ...

PES 2019 disponibile dal 30 agosto! : KONAMI è orgogliosa di proseguire la sua partnership con uno dei tornei calcistici estivi più famosi del mondo, l'International Champions Cup , ICC, . Alcuni elementi di ICC verranno implementati in ...

PES 2019 - uscita il 30 agosto in due versioni – TRAILER : ROMA – Konami ha finalmente presentato il nuovo PES 2019.Con un comunicato ufficiale, l’azienda svela alcune delle più importanti caratteristiche del titolo calcistico, in uscita per PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 30 agosto in due versioni.Quella Standard, che vedrà in copertina Phillippe Coutinho e la Special Edition con David Beckham.A queste si […] L'articolo PES 2019, uscita il 30 agosto in due versioni – TRAILER proviene da ...

PES 2019 : annunciata la data di uscita. Konami svela i primi dettagli : Konami ha svelato i primi dettagli di PES 2019 che verrà lanciato il 30 agosto.PES 2019 vedrà la presenza di un numero più grande di licenze ufficiali di campionati, stadi e squadre di club. Il gioco vedrà la presenza anche di una serie di nuove Leggende che verranno prossimamente annunciate. Philippe Coutinho, Il campione di FC Barcelona e ambassador del gioco, sarà il giocatore ad apparire sulla copertina di PES 2019, sarà inoltre disponibile ...

KONAMI annuncia PES 2019 con i primi dettagli : KONAMI Digital Entertainment B.V ha annunciato che PES 2019, il migliore gioco di calcio di sempre vedrà la presenza di un numero più grande di licenze ufficiali di campionati, stadi e squadre di club. Il gioco vedrà la presenza anche di una serie di nuove Leggende che verranno prossimamente annunciate. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram PES ...

PES 2019 sarà presentato ufficialmente il 9 maggio : Pro Evolution Soccer 2019 sarà ufficialmente presentato tra due giorni, il 9 maggio. La notizia arriva direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del gioco, quindi tutti gli appassionati e fan a breve scopriranno le novità per il nuovo titolo calcistico di Konami.Pochi giorni fa un leak riportava la possibile data di uscita con alcune informazioni relative alle leghe ufficiali. Tuttavia, per scoprire ufficialmente il nuovo PES 2019 bisognerà ...

PES 2019 Uscita : Quando Arriverà? : Trapelano in rete le prime informazioni su PES 2019. Data Uscita PES 2019? Quando esce? Quali saranno le licenze di PES 2019? Quali squadre saranno incluse in PES 2019? Ecco le prime informazioni in anteprima sul gioco PES 2019 PES 2019: un leak rivela la data d’Uscita e l’aggiunta di “tantissime leghe ufficiali”. Anche se mancano ancora alcuni […]

PES 2019 : un leak rivela la data d'uscita e l'aggiunta di "tantissime leghe ufficiali" : È ormai soltanto questione di giorni, le nuove edizioni di PES e FIFA stanno per essere finalmente presentate da Konami e EA Sports, ma già oggi potremmo avere qualche nuovo, prezioso dettaglio su PES 2019, stando almeno a quello che afferma un corposo leak riportato da Eurogamer.net.I dettagli arriverebbero dal PlayStation Store di Hong Kong, che avrebbe messo a listino il simulatore calcistico di Konami per il 30 agosto 2018. Oltre alla data ...

PES 2019 - prime immagini e informazioni : novità sulle licenze : PES 2019 è praticamente trapelato: ci sono immagini, informazioni sulle nuove licenze e molto altro. Ultimamente gli appasionati, purtroppo, hanno dovuto leggere la notizia della fine dell'accordo decennale tra Konami e UEFA per la licenza inerente alla Champion's League. Le novità comunque non mancheranno: il leak non è arrivato da un paziente dataminer ma addirittura dalla pagina messa per errore su PlayStation Store, poi rimossa. Ma internet ...

Futuro incerto per PES 2019? Konami perde la licenza Uefa Champions League : PES 2019 non avrà la Uefa Champions League. Una bruttissima notizia per tutti i fan del gioco di calcio giapponese, che magari lo preferiscono a FIFA. PES perde così la licenza Uefa Champions League, dopo dieci anni è stata proprio la Uefa ad annunciare la fine dell'accordo col publisher di videogiochi. Tutto si concluderà dopo la finale di Kiev della Champions League. Addio Champions per PES 2019 Non sappiamo attualmente se la fine di questa ...

