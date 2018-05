PERUGIA-NOVARA | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Volley - l’Italia fa il pieno in Champions League! Pokerissimo all’assalto : PERUGIA e Novara al top - Civitanova e Conegliano d’assalto : L’Italia risponde presente in Europa, i nostri club sono in prima fila e sono stati assoluti protagonisti in questa prima parte di stagione. In Champions League abbiamo fatto il botto: tutte le cinque squadre iscritte hanno superato brillantemente la fase a gironi. Perugia, Civitanova e Trento sono agli ottavi di finale della competizione maschile; Novara e Conegliano giocheranno i quarti nel torneo femminile. I Block Devils hanno avuto la ...