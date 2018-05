Perché nei supermercati frutta e verdura sono bene in vista all' ingresso?

LA MAGLIETTA DELLA SEGNALAZIONE - DI CHE MARCA È?/ Uomini e Donne - Perché Giordano è finito nei “guai” : Uomini e Donne, la MAGLIETTA DELLA SEGNALAZIONE: di che MARCA è? Giordano è finito nei “guai”: ecco perché. Maria De Filippi e il “product placement”, vi spieghiamo cos'è(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:29:00 GMT)

Perché Telegram è sempre nei guai : Qualunque cose si pensi di Telegram?, la nota app di messaggistica cifrata, un dato è sicuro: è sempre di più al centro dell’attenzione. Citata in indagini su terrorismo; perché utilizzata dall’Isis? e da filo-jihadisti; perché messa al bando in Russia e in Iran; perché dovrebbe lanciare una sua criptomoneta? basata su tecnologia ...

Perché dobbiamo essere contenti che il rap stia tornando nei palazzetti : Nello specifico Guè Pequeno è stato incoronato dai suoi fan recordman italiano dello streaming mentre l'ultimo singolo di Salmo, Perdonami, ha oltrepassato in un lampo i 14 milioni di ascolti su ...

Perché è importante la continuità terapeutica nei trattamenti con ormone della crescita : Il trattamento con ormone della crescita (GH) è autorizzato in Italia per i bambini affetti da deficit di GH, insufficienza renale cronica, sindrome di Turner, alterata funzione del gene SHOX, sindrome di Prader Willi e nati piccoli per età gestazione (SGA) con determinati parametri auxologici. Gli obiettivi principali della terapia in età pediatrica sono quelli di normalizzare la velocità di crescita staturale e di raggiungere una statura ...

Sessismo nei tribunali - le femministe si battono Perché non ostacoli la giustizia : L’11 aprile scorso si è svolta a L’Aquila, la prima udienza nel processo a tre attiviste femministe querelate per diffamazione dall’avvocato Antonio Valentini. La prossima udienza si terrà il 13 giugno prossimo. I fatti che hanno dato origine alla querela risalgono al 2015 quando l’associazione Ilaria Rambaldi onlus organizza un Convegno sui Grandi rischi nella sede della Casa internazionale delle donne, a Roma. Il ...

Claudio - il figlio di Gigi D’Alessio nei guai! Ecco perchè! : Nuove ombre e nuovi misteri si profilano in casa di Gigi D’Alessio. Questa volta ad essere caduto nel vortice mediatico è Claudio figlio del cantante napoletano. Quali sono le accuse che gravano su di lui? Tutta la verità che non sapete! In casa di Gigi D’Alessio sembra non esserci mai pace. Qualche giorno fa infatti i figli del noto cantante partenopeo, durante un’intervista, ne hanno dette di tutti i colori contro Anna ...

“Ecco Perché non parlo di Fabrizio” - la confessione di Michelle Hunziker. Incalzata da numerose critiche - spiega il motivo di quell’apparente “gelo” nei confronti dell’amato collega. E in molti apprezzano : Non accetta critiche sul proprio modo di fare, Michelle Hunziker. La conduttrice, attrice e showgirl amatissima è infatti recentemente finita in un vortice di polemiche per non aver ricordato Fabrizio Frizzi in occasione della sua morte. Come? Con un post, una foto su Instagram, qualche intervista: insomma la bella professionista svizzera ha deciso di rimanere in silenzio. Possibile che anche questa sia una colpa? Evidentemente sì. La ...

“Ignazio è più dotato”. Ecco Perché lo ha detto. Cecilia Rodriguez ospite di Rita Dalla Chiesa è costretta a entrare nei particolari. Per quella (infelice) osservazione era stata criticata e Francesco Monte aveva fatto una figura barbina : ora si scoprono gli altarini di Chechu : La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte pare ormai consolidata. Tutti abbiamo visto come è nato l’amore e in che modo la sorella di Belen ha ‘mandato a casa’ Francesco Monte. Da quel momento sono passati mesi, ma adesso si è tornati a parlare della questione, visto che Chechu è stata ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Rita Dalla Chiesa Ieri, Oggi, Italiani. Lo scorso dicembre, a distanza di pochi ...

PERCHÈ CAMBRIDGE ANALYTICA FA CROLLARE FACEBOOK IN BORSA/ Persi 25 miliardi - gli esperti : "Falle nei social" : CAMBRIDGE ANALYTICA, crollo di FACEBOOK alla BORSA di Wall Street a causa del coinvolgimento nello scandalo dei Big Data: ombre sul voto americano e sulla Brexit. UK, "pronte indagini"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:47:00 GMT)

13enne pestato dai coetanei Perché gay nel salernitano : Un 13enne picchiato da un gruppo di compagni di scuola perché gay: accade a Scafati, in provincia di Salerno. L'episodio si è consumato all'interno della Villa Comunale durante la serata di venerdì 9 marzo.Come riportato da La Città - Quotidiano di Salerno e Provincia, i fatti sono stati denunciati dalla madre dell'adolescente che, dopo averlo visto tornare a casa pieno di graffi e lividi per l'ennesima volta, ha ...

'Comunicazione nei vaccini' #PerchéSìpremia la migliore : Il contest è aperto a operatori di sanità pubblica, università, centri di ricerca, mondo dell'associazionismo, società scientifiche, aziende sanitarie locali , Asl, e distretti sanitari. In palio, un ...

"Ho fermato il calcio Perché credo nei valori I giocatori sono con me" : Roma Come sei anni fa, il calcio italiano si è fermato per la morte di un giocatore. Allora fu la tragedia di Piermario Morosini , era il 14 aprile del 2012, , morto sul campo di Pescara anche per l'...

Perché crediamo nei sondaggi elettorali : Mancano poche ore al voto e anche se dal 17 febbraio è calato il silenzio sui sondaggi (la legge impone di non diffonderli nelle ultime due settimane), se ne continua a parlare, forse perfino più che non all&rsquo...

Perché Amazon investe un miliardo nei campanelli intelligenti : Amazon ha raggiunto un accordo per acquistare Ring, società californiana che sviluppa soluzioni e tecnologie per la casa intelligente