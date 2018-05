Perché divide quello sconto all' omicidio

Paolo Sorrentino - Loro 2 : il secondo film su Silvio Berlusconi/ Perché dividerlo in due parti? : Loro 2, il film di Paolo Sorrentino: in sala a partire dal 10 maggio 2018 il secondo capitolo del lungometraggio su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:22:00 GMT)

Governo - Salvini : 'Figura terza? Se condivide programma Perché no'. Ed apre alla Casellati : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un Governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini non chiude all'...

Salvini apre a un “terzo nome” : «Se condivide il programma - Perché no?» : Il leader della Lega: «A differenza di Di Maio non dico o governo io o non si fa niente». Su Forza Italia: forse qualcuno di loro pensa al Pd, ma io sono leale

Salvini : “Figura terza per premier? Se condivide programma Perché no?” | Ipotesi mandato esplorativo alla Casellati : Salvini: “Figura terza per premier? Se condivide programma perché no?” | Ipotesi mandato esplorativo alla Casellati Salvini: “Figura terza per premier? Se condivide programma perché no?” | Ipotesi mandato esplorativo alla Casellati Continua a leggere

Salvini : 'Governo a una figura terza? Perché no. L'importante è condividere il programma' : L'incarico esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico, o del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati? 'Speriamo che serva. Io giudico positivamente ogni passo in avanti verso la fine ...

Salvini : figura terza per premier? Se condivide programma Perché no : "Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, perché no? Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire: o governo io o non si fa niente". Lo ha affermato il leader della ...

Governo - Salvini : 'Figura terza? Se condivide programma Perché no' : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un Governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini non chiude all'...

Bufala bimba ritrovata in campo rom in Grecia : Perché non condividere la foto : Esaminiamo la nuova Bufala bimba ritrovata in campo rom in Grecia che in queste ore e giorni sta girando moltissimo su Facebook ma anche su WhatsApp, corredata da una foto di una piccola di 4 anni bionda e con occhi chiarissimi, dagli evidenti tratti dell'Europa del Nord ma non certo mediterranei. Non c'è alcun pericolo attuale relativo alla minore, lo sappiamo con certezza, dopo un'attenta attività di debunking della fake news. La foto che ...

Poesia danza lenta Cicognani : bufala storica - come nasce e Perché non condividerla : Torna alla ribalta una vecchia bufala denominata la danza lenta di Cicognani: si tratta di una Poesia (anche pregievole) che sarebbe stata scritta da una ragazzina malata terminale di cancro e che in molti in questi giorni stanno condividendo via Facebook ma anche WhatsApp, commossi dalle parole di una persona pronta a lasciare questa vita. Chiaro che l'intenzione di chi diffonde il messaggio sia tutta positiva ma peccato che sempre la medesima ...