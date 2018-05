“Per te…” Simone Coccia in love | lo ha fatto per Stefania  Il gieffino grida verso le

caffeinamagazine

(Di venerdì 11 maggio 2018) Una storia lunga e tormentata quella traColaiuta, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello ePezzopane, deputata del Partito democratico ed ex presidente della Regione Abruzzo. Ventitré anni di differenza, ma un amore che non sembra conoscere ostacoli. Lei ha 58 anni, è alta un metro e cinquanta, ed è originaria di una frazione in provincia di L’Aquila, Onna, andata praticamente distrutta dal terremoto del 2009. Lui è invece un ex spogliarellista con la passione dei tatuaggi – ne ha 100 – è alto più di un metro e ottanta centimetri e ha 35 anni. La loro storia è stata ufficializzata quattro anni fa. “Io mi sono avvicinato per farle i complimenti per il suo lavoro, – aveva dettoa Novella 2000 – poi ci siamo scambiati il numero di telefono e dopo due o tre settimane l’ho invitata a fare un aperitivo. ...