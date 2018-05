Pensioni | Boeri | l' Inps vuole obbligare i datori a pagare i contributi dei rider

RIFORMA Pensioni 2018/ Vitalizi - nuovo incontro tra Fico e Boeri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 maggio. Vitalizi, nuovo incontro tra Roberto Fico e Tito Boeri. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:18:00 GMT)

L'Inps non paga le Pensioni? Vergogna italiana. Feltri bastona Boeri : cosa fa coi vostri soldi : Notizie dalla Previdenza sociale. Essa è in procinto di assumere mille dipendenti da collocarsi non si sa dove né con quali mansioni. Le spese dell' ente aumenteranno a dismisura e se ne ignora il ...

RIFORMA Pensioni/ Vitalizi - il risultato del confronto Boeri-Fico (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Vitalizi, il risultato del confronto Boeri-Fico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 aprile(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:18:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Vitalizi - incontro tra Boeri e Fico (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Vitalizi, incontro tra Tito Boeri e Roberto Fico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di ogig, 18 aprile(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:51:00 GMT)

VITALIZI E Pensioni/ La confusione di Boeri sui privilegi dei parlamentari : Tito Boeri è tornato ad attaccare i VITALIZI dei parlamentari, evidenziando che godono anche di un altro privilegio, relativo agli oneri figurativi. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:06:00 GMT)

Boeri - avanti su vitalizi e privilegi Pensioni politici : vitalizi e altri privilegi che i politici si sono regalati, come i 'contributi figurativi'? Costano oltre 150 milioni di euro, un risparmio significativo e una sfida che vale la pena portare avanti ...

Pensioni - ultimissime al 16/4 : Boeri su vitalizi e abolizione Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 16 aprile 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dal Presidente dell'Inps Tito Boeri in merito ai costi della cancellazione della legge Fornero [Video] ed ai vitalizi dei parlamentari. Nel frattempo sta per chiudersi l'ultima scadenza utile per integrare le domande di accesso all'APE sociale ed alla quota 41 con i dettagli riguardo le attivita' gravose. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo ...

Vitalizi - Tito Boeri diventa grillino : 'Quanti soldi possiamo risparmiare sulle Pensioni dei parlamentari' : Un ricalcolo contributivo dei Vitalizi dei parlamentari avrebbe portato a 'risparmi importanti, non solo simbolici, nell'ordine dei 150 milioni l'anno'. Così il presidente Inps Tito Boeri intervistato ...

Pensioni - Boeri : abolire riforma Fornero costa 85 miliardi : Roma, 15 apr. , askanews, L'abolizione della riforma delle Pensioni Fornero determinerebbe una 'doppia iniquità' a carico di chi ha già pagato il costo di quella riforma e delle generazioni più ...

Pensioni - Boeri scettico sulla cancellazione della legge Fornero Video : Prosegue il dibattito sulla flessibilizzazione del sistema Pensionistico e sui possibili interventi legislativi di cui si dovra' occupare il prossimo Governo. D'altra parte, il confronto elettorale ha avuto proprio nella possibile cancellazione della Riforma Fornero [Video] uno dei punti più discussi. Resta però il fatto che le stime dei tecnici continuano a ritenere poco plausibile un intervento tanto esteso nel settore. L'ultimo ad esprimersi ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Anief contro Boeri : sì alla finestra a 61 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 25 marzo. Anief contro Boeri: sì alla finestra a 61 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Boeri : promesse sulla Legge Fornero costano 90 miliardi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Boeri: promesse sulla Legge Fornero costano 90 miliardi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 marzo(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:52:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Boeri sul cumulo contributivo : basta l'ok delle casse (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Boeri sul cumulo contributivo: basta l'ok delle casse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:06:00 GMT)

Pensioni - quella "tassa Boeri" per il cumulo gratuito : Caos sul ricongiungimento dei contributi per le Pensioni . Di fatto almeno 10mila persone non possono lasciare il lavoro per una cifra irrisoria: 65 euro. Di fatto si tratta del contributo da versare ...