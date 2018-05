Pensioni 2018 | Quota 100 | probabile addio a Legge Fornero?

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - ecco le nuove misure al vaglio del Governo : Dopo l'intesa raggiunta fra la Lega e il Movimento 5 Stelle sulla formazione del nuovo esecutivo, si comincia a lavorare sui temi che dovrebbero portare a nuove misure in campo previdenziale e sull'argomento lavoro e giovani. Flat tax, pensioni, migranti e sgravio fiscale; sono questi i principali nodi da sciogliere come contenuto nei programmi elettorali dei due partiti risultati vincitori nelle ultime elezioni politiche. Trovata intesa sul ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Accordo Lega-M5s e le difficoltà sul taglio dei vitalizi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 maggio. Accordo Lega-M5s e le difficoltà sul taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 41 e 100 - Ape e Opzione donna : le carte per il nuovo Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 10 maggio. Quota 41 e 100, Ape e Opzione donna: le carte per il nuovo Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 03:01:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 : la Cgil pronta a sciopero per la flessibilità : Il segretario generale della Cgil Susanna Camusso avrebbe già proclamato un nuovo sciopero che si terrà giovedì 10 maggio a Modena e si articolerà sul famigerato tema delle pensioni. In primo luogo si dovrebbe parlare di flessibilità in uscita oltre alle modifiche da attuare alla precedente Riforma Fornero. Cgil indice lo sciopero Si evince dal comunicato redatto nei giorni scorsi dalla stessa Cgil, che si è dimostrata non particolarmente ...

Pensioni : ecco i requisiti per ricevere la quattordicesima 2018 : La quattordicesima viene accreditata in modo automatico (senza presentare alcuna domanda) dall’INPS ogni anno in un’unica data nel mese di luglio. Non arriverà a tutti i pensionati, poiché spetta solamente ad alcune precise categorie che si ritrovano in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla Legge di Bilancio dello scorso anno. Chi può riceverla? Possono beneficiare della quattordicesima i pensionati che hanno i seguenti ...

Pensioni 2018 - ultimissime novità su DEF - legge Fornero e vitalizi Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 9 maggio 2018 vedono ancora una volta riaccendersi il dibattito politico sulle proposte elettorali riguardanti il comparto previdenziale, l'abolizione o modifica della legge Fornero ed i vitalizi. Dal CODS arriva invece un commento di approfondimento sul DEF, attualmente in discussione in parlamento. Mentre il rinnovo del contratto degli statali registra la possibilita' di nuovi incrementi anche per ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni di invalidità - l’Inps pronto a una modifica (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 maggio. Assegni di invalidità, l’Inps pronto a una modifica. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 05:55:00 GMT)

Pensioni anticipate e vecchiaia 2018 - statali : novità uscita nati 1952-1962 : Arrivano novità sulle cifre delle uscite con pensione anticipata o Pensioni di vecchiaia dei dipendenti statali, in primo luogo dei nati negli anni che vanno dal 1952 al 1962. Secondo i calcoli della Ragioneria Generale dello Stato, riportati dal Corriere della Sera, nei prossimi cinque anni andranno in pensione circa 450 mila dipendenti del pubblico impiego con conseguente ritorno alle assunzioni nella Pubblica amministrazione e sblocco del ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Ape volontario - i dettagli degli accordi con banche e assicurazioni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 maggio. Ape volontario, i dettagli degli accordi con banche e assicurazioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:44:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ La crescita dei pensionati che espatriano alle Canarie (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 7 maggio La crescita dei pensionati che espatriano alle Canarie. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:44:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ L’avvertimento di Federcontribuenti sulla previdenza complementare (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 6 maggio L’avvertimento di Federcontribuenti sull’integrativa. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Vitalizi - nuovo incontro tra Fico e Boeri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 maggio. Vitalizi, nuovo incontro tra Roberto Fico e Tito Boeri. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:18:00 GMT)