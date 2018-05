Pedrosa | il ' piccolo Samurai' inarrestabile

motosprint.corrieredellosport

: #ultimogiro ma state scherzando? Pedrosa ha fatto la traiettoria, è rimasto stretto, e qualcuno osa dire che avesse… - et3mens : #ultimogiro ma state scherzando? Pedrosa ha fatto la traiettoria, è rimasto stretto, e qualcuno osa dire che avesse… - giusepperomano9 : Pedrosa ha fatto la curva 6 in modo normale che si fa sempre cucito al cordolo,se Lorenzo si ributta dentro senza g… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) A Danisi associano molti risultati importanti: tre volte campione del mondo , una volta in 125 e 250 nella 250, pilota Repsol Honda, secondo pilota per numero di podi nella classe regina . Ma lo spagnolo è anche l'unico ad aver vinto almeno una gara in sedici stagioni ...