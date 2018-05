: Pd,Martina: 'Lavoriamo per alternativa' - TelevideoRai101 : Pd,Martina: 'Lavoriamo per alternativa' - AaZanoni1 : RT @bettypra: @maumartina @pdnetwork Sono d’accordo Martina, ma per favore non parliamo mai più di appoggi ad un governo 5s o Lega Opposiz… - CagliEdoardo : RT @bettypra: @maumartina @pdnetwork Sono d’accordo Martina, ma per favore non parliamo mai più di appoggi ad un governo 5s o Lega Opposiz… -

"Sono preoccupato per un'alleanza di governo giocata su una capacità di spesa insostenibile per lo Stato.Flat tax e reddito di cittadinanza sono inconciliabili perché insieme creano più deficit e debito. Scaricheranno le risposte del governo sulle generazioni future. Noi dobbiamo lavorare per un'. Un'opposizione che sta nel Paese reale, che sfida questo nuovo governo con risposte socialmente equilibrate. Sulle spalle abbiamo un lavoro enorme". Lo dichiara il segretario reggente del Pd,,ospite di Radio Anch'io.(Di venerdì 11 maggio 2018)