Pd | Puglisi | aggirata legge elettorale | odg in assemblea per non ripetere errore

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 maggio 2018) Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – “Domani sarà un momento di grande partecipazione e di apertura. Vogliamo affermare un nuovo modo di stare nel Pd e, come donne, vogliamo essere protagoniste per rifondare una sinistra riformista che sappia riconquistare consenso partendo dai bisogni dei più deboli. Il Partito democratico è stato votato nei quartieri abbienti, mentre i cittadini delle periferie hanno scelto altre formazioni politiche. Occorre ripensare profondamente anche le politiche di governo se vogliamo riconquistare credibilità nell’elettorato”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex senatrice del Pd, Francesca, prima firmataria del documento in cui circa 400 democratiche prendono posizione contro la scarsa rappresentanza femminile in casa dem dopo il voto del 4 marzo, alla vigilia dell’appuntamento di domani a Roma. “Noi abbiamo denunciato ...