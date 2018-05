Pd : Puglisi - aggirata legge elettorale - odg in assemblea per non ripetere errore : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – “Domani sarà un momento di grande partecipazione e di apertura. Vogliamo affermare un nuovo modo di stare nel Pd e, come donne, vogliamo essere protagoniste per rifondare una sinistra riformista che sappia riconquistare consenso partendo dai bisogni dei più deboli. Il Partito democratico è stato votato nei quartieri abbienti, mentre i cittadini delle periferie hanno scelto altre formazioni politiche. ...