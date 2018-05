Pd in platea con il popcorn Spunta l' ipotesi Zingaretti

Venezia : firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area 'Ex platea Lavaggi' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo molto soddisfatti della risoluzione del contenzioso – dichiara il Presidente dell’AdSPMAS Pino Musolino – perchè ci permette di continuare nella nostra opera di recupero del waterfront Veneziano, operando una compenetrazione sostenibile e virtuosa delle aree portua

Venezia : firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area ‘Ex platea Lavaggi’ : Venzia, 7 mag. (AdnKronos) – Entra nel vivo la collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Rete Ferroviaria Italiana. Dopo la firma del protocollo, a febbraio 2018, per l’individuazione degli interventi necessari all’upgrading delle infrastrutture portuali e al miglioramento delle loro connessioni con la rete ferroviaria nazionale, AdSPMAS e RFI hanno siglato un accordo per la risoluzione ...

M5S - il momento dell'attesa «Ora in platea con i popcorn» : Una giornata d'attesa dopo aver lanciato il dado. I Cinque Stelle aspettano il vertice del centrodestra e le mosse di Matteo Salvini. Tra i due leader in giornata ci sono di nuovo contatti, ...

Francesco Bianconi : «Se sei capace di rinnovare la tua platea e di conquistare i giovani significa che sei vivo» : Partirà a luglio la tranche estiva del tour dei Baustelle dedicato alla presentazione del nuovo album “L’amore e la violenza vol. 2”, entrato ai vertici della classifica di vendita e preceduto dal successo radiofonico del singolo “Veronica, n. 2”. Dopo una prima parte di concerti tenuti ad aprile nei più importanti club italiani, i Baustelle torneranno a suonare dal vivo in estate in alcune location suggestive scelte appositamente come cornici ...

Bonus mamma alle straniere - la Corte d'Appello conferma l'allargamento della platea : MILANO - La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione sostenuta in primo grado dal Tribunale e che impedisce all'Inps di negare il Bonus mamma alle donne straniere presenti in Italia senza ...

Domenica Live - Karina Cascella contro Monica Setta : "Hai fatto una figuraccia plateale" (video) : E' alta tensione tra Karina Cascella e Monica Setta durante il talk di Domenica Live dedicato all'Isola dei Famosi. In occasione dello spazio, sul presunto flirt tra Cecilia Capriotti e Amaurys Perez, ipotizzato da Casa Signorini, la situazione tra le due donne precipita vertiginosamente. La giornalista riporta le dichiarazioni di Craig Warwick (che lascia il dubbio che tra i due ex naufraghi sia successo qualcosa in Honduras), salvo, poi, ...