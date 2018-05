Pd | il ministro Calenda lascia la politica | Farò lo scrittore poi il manager

Ilva - ministro Calenda attacca : 'Populismo sindacale incomprensibile' : In nessun Paese al mondo un investimento in un'area depressa verrebbe "accolto" così. Dai ricorsi di Emiliano alle dichiarazioni irresponsabili dell'M5s che vorrebbero convertirla in una università ...

"Sull'Ilva Calenda ha fallito". Emiliano gongola - il ministro dà la colpa ai sindacati : "Ieri non ho detto nulla: volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire. Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva, come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispondendo ai ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

[La storia] Tim - Calenda a gamba tesa contro lo sconfitto Vivendi. Ecco cosa vuole davvero il ministro : La telenovela politica sta togliendo spazio nei media ad una notizia molto importante per il futuro del nostro Paese: il cambio di controllo di Tim. Il fondo americano Elliot ha conquistato la ...

Emiliano vs Calenda - nuovo scontro sull'Ilva. Il governatore vuole chiudere l'impianto di Taranto - il ministro contrattacca : nuovo scontro sul destino dell'impianto Ilva di Taranto tra il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Nel giorno della Festa del lavoro, il concerto di Taranto rilancia con maggior forza, rispetto alle quattro edizioni precedenti, la chiusura dell'Ilva e incassa il sostegno del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente al dibattito della mattinata. Il piano per la ...

Primo Maggio a Taranto - Michele Emiliano rilancia sull Ilva e attacca Calenda 'Un ministro scaduto' : Taranto - 'Mi auguro che qualcuno fra quelli che devono formare il nuovo governo in questo Paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano. Tenere la nostra comunità divisa tra ...

Governo - il ministro Calenda : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori” : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori”. Alla vigilia della direzione Pd, ma sopratutto dell’intervista di Matteo Renzi a “Che tempo che fa“, entra nelle già tormentate dinamiche del Partito democratico il ministro uscente allo Sviluppo economico Carlo Calenda. Intervistato a “In mezz’ora in più” infatti, lui che ha aderito al partito solo poche settimane ...

Il ministro Calenda gela il Pd : «In caso di alleanza con M5S strappo la tessera e mi dimetto» : Nessun passo indietro. «In caso di alleanza» con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai Dem. Lo fa via twitter rispondendo...

Governo - il ministro Calenda : “In caso di alleanza Pd-M5s lascio il partito. Segreteria? Non mi candido” : “Confermo che se Pd e 5 stelle si alleano, mi dimetterò da nuovo iscritto”. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, neo iscritto al Partito democratico, rispondendo ad alcuni commenti su Twitter ha ricordato l’intenzione di lasciare se l’ipotesi di Governo tra grillini e dem dovesse andare in porto. Le sue parole arrivano dopo che solo ieri è iniziato il tavolo di lavoro tra i due partiti e le parti hanno dato ...

Salvini "Calenda? Mai col Pd. Di Maio rispetti voto"/ Governo - M5s-Lega lontani : rivolta dem contro ministro : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: 'mai col Pd e il M5s rispetti il voto'. Leader Lega striglia Centrodestra: dem, 'Governo di tutti'.

"Un governo con Pd - M5S e Lega" Calenda lancia l'esecutivo di tutti Il ministro uscente riapre i giochi : Il Pd deve mettere sul banco l'idea di un "governo di transizione" sostenuto da tutti i partiti e che duri almeno un paio d'anni. E' la proposta di Carlo Calenda. "La crisi siriana - premette - è destinata ad allargarsi", "l'Italia... Segui su affaritaliani.it

Il ministro Carlo Calenda strizza l'occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma passa la palla al prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...