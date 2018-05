Pd | Calenda | non mi candido alle primarie | farò lo scrittore

Ilva - Bellanova fa chiarezza sui numeri. Calenda : "non sono previsti esuberi" : Dopo lo stop alle trattative per l' Ilva tra Calenda e i sindacati , il vice ministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova , ci tiene a fare chiarezza sui numeri proposti dal Governo alle parti ...

Ilva - Camusso : Cgil non replica a Calenda : 15.08 "Non merita replica.Il ministro era cosciente che con la sua proposta si sarebbe trovato di fronte ad un no".Così la leader della Cgil Camusso,dopo che Calenda aveva definito"incomprensibile" l'abbandono del tavolo Ilva dai sindacati definendolo una "decisione a metà tra populismo sindacale e politico." Intanto i parlamentari M5S di Taranto incontreranno i sindacati per un confronto sugli esuberi con Fioramonti,indicato dai M5S come ...

Ilva : Calenda - Emiliano non è il problema è il Pd che lo tollera : Roma, 10 mag- (AdnKronos) – “Emiliano è quello che è. Una mattina vuole chiudere Ilva e la mattina dopo incontra Mittal. Un giorno accusa il Governo di essere al soldo delle Lobby e poi richiama Renzi alla correttezza. Ma il problema non è lui. è il Pd che lo tollera, lo blandisce e non dice una parola”. Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in un tweet. L'articolo Ilva: Calenda, Emiliano non è il ...

Ilva : Calenda - brucia 30 mln cassa/mese - non ho lasciato io tavolo : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Ho pubblicato per intero l’accordo, l’ho promosso e invito tutti a leggerlo. Perché voglio che gli operai siano coscienti di quello a cui hanno rinunciato”. Ad affermarlo è Carlo Calenda, il ministro dello Sviluppo economico, commentando così la chiusura delle trattative sull’Ilva a 24Mattino di Luca Telese e Oscar Giannino su Radio 24. “Ilva – rileva- brucia 30 milioni ...

Ilva : Calenda - brucia 30 mln cassa/mese - non ho lasciato io tavolo (2) : (AdnKronos) – Oggi, sottolinea Calenda, “Ilva ha 14mila persone. Abbiamo proposto l’assunzione di 10mila persone con gli stessi diritti, persino l’art.18 e le stesse identiche retribuzioni, altri 1500 alle stesse condizioni in una società di servizi a cui Am Investco avrebbe garantito lavoro. Per i restanti un incentivo all’esodo di cinque anni di cassa integrazione e fino a 100mila euro, che credo non ci sia mai ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

Per i sindacati Calenda è non più legittimato a trattare. Salta il tavolo Ilva : Finale ad alta tensione tra governo e sindacati al tavolo Ilva. Le continue provocazioni di alcuni leader dei sindacati di base (Usb) all'indirizzo di Carlo Calenda, considerato non più legittimato a trattare, hanno fatto perdere la pazienza al ministro, che ha deciso di sospendere l'incontro, dove la trattativa era comunque in salita.Il piano preparato dallo Sviluppo economico, infatti, non ha convinto le sigle sindacali. Risultato: il ...