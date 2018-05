Pazze di me | cast | trama e curiosità del film con Francesco Mandelli

tvzap.kataweb

(Di venerdì 11 maggio 2018) Venerdì 11 maggio, in prima serata su Rai3, va in ondadi me, pellicola del 2013 diretta da Fausto Brizzi. Protagonista della vicenda è, negli ultimi anni visto spesso al cinema e un po’ meno in televisione (risale ormai a due anni fa la diatriba con Stash dei The Kolors, poi risolta con una pace scoppiata in nome della musica).di me: trailerdi me:Andrea, unico maschio in un’ingombrante famiglia tutta al femminile (sono sette: mamma, tre sorelle, nonna, badante e cane, rigorosamente femmina), ha finalmente incontrato Giulia, la donna della sua vita. Poiché nessuna delle precedenti fidanzate è mai sopravvissuta al deflagrante impatto con le invadenti e devastanti femmine, al povero Andrea sembra che l’unico modo per sopravvivere sia quello di mentirle e spacciarsi per orfano. Ma le sette mine vaganti sono in agguato e ...