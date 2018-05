Patina batterica linguale

Patina batterica nell’acquario marino : Patina batterica nell’acquario marino: come eliminarla. Ti spiego come eliminare la Patina bianca e oleosa che in genere resta sospesa sulla superficie dell’acquario marino. Consigli immediati e come prevenirne la formazione e abbassare, al contempo, i livelli di nitrati. (altro…) The post Patina batterica nell’acquario marino appeared first on Idee Green.