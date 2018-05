Papà di un bimbo disabile aggredisce il capotreno poi si scusa | ' Ha trattato mio figlio

IL PAPA A NOMADELFIA : 3000 FEDELI E UN BIMBO A CACCIA DELLA PAPAMOBILE/ Video - 'Qui tutti si sentono a casa' : PAPA Francesco a NOMADELFIA e Loppiano: streaming Video. Sulle orme di Don Zeno Saltini e Chiara Lubich: 'la fraternità è legge', visita di Bergoglio.

IL PAPA A NOMADELFIA : 3000 FEDELI E UN BIMBO A CACCIA DELLA PAPAMOBILE/ Video - "Qui tutti si sentono a casa" : PAPA Francesco a NOMADELFIA e a Loppiano: il viaggio in Maremma, diretta streaming Video. L'omaggio a Don Zeno Saltini: "la vostra gioia in un mondo ostile". Poi la visita ai Focolarini (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:25:00 GMT)

Il Papa a Nomadelfia : 3000 fedeli e un bimbo di 9 anni : "Posso vedere la papamobile?"/ Video - festa a Grosseto : Papa Francesco a Nomadelfia e Loppiano: streaming Video. Sulle orme di Don Zeno Saltini e Chiara Lubich: 'la fraternità è legge', visita di Bergoglio.

Il Papa a Nomadelfia : 3000 fedeli e un bimbo di 9 anni : “Posso vedere la papamobile?”/ Video - festa a Grosseto : Papa Francesco a Nomadelfia e a Loppiano: il viaggio in Maremma, diretta streaming Video. L'omaggio a Don Zeno Saltini: "la vostra gioia in un mondo ostile". Poi la visita ai Focolarini (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:26:00 GMT)

Mentre aiuta il Papà una cassaforte gli crolla addosso : bimbo muore schiacciato a 12 anni : Il tragico incidente domestico nel pomeriggio di domenica a Nora Springs, una città in Iowa: il piccolo Karson Ott stava aiutando il papà a spostare una cassaforte su un rimorchio.Continua a leggere

Tragedia dopo il luna park - l'auto del Papà si schianta contro muro : muore bimbo di 3 anni sbalzato fuori dal finestrino : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola , Cosenza, . Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di ...

Morto un bimbo di 5 anni : «Schiacciato da un trattore». La tragedia sotto gli occhi del Papà e dei parenti : tragedia nel piacentino, precisamente a Pontenure, dove un bambino di 5 anni è Morto schiacciato da un trattore, che guidato dal papà si è ribaltato travolgendolo. Il mezzo,...

Morto un bimbo di 5 anni : «Schiacciato da un trattore». La tragedia sotto gli occhi del Papà : Un bambino di 5 anni è Morto a Pontenure (Piacenza) schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. Sul posto...

Alfie Evans - rinviato stop ai macchinari/ Italia concede cittadinanza al bimbo : Enoc “vicinanza del Papa” : Alfie Evans, i medici di Liverpool gli staccano la spina? Genitori ottengono rinvio per un cavillo dopo sentenza Corte Strasburgo e Alta Corte inglese. Italia concede la cittadinanza(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:28:00 GMT)

PAPA FRANCESCO ABBRACCIA IL BIMBO AL CORVIALE/ Video - “il tuo Papà ateo è salvato”. Appello per Alfie : PAPA FRANCESCO in visita al CORVIALE, Roma: Video, ABBRACCIA un BIMBO in lacrime per la morte del padre ateo. "Ora è in cielo?", la risposta del Pontefice "Dio non abbandona i suoi figli" (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:28:00 GMT)

Il Papa al bimbo : tuo padre in cielo anche se non credeva : Roma, 16 apr. , askanews, Il bambino non riesce a smettere di piangere, ha perso da poco suo padre, il Papa lo abbraccia e parla con lui a Lungo. Il piccolo ha anche un altro dolore. Suo padre era 'un ...

Papa a bimbo : "Tuo Papà ateo - era buono : è in cielo" : "Il tuo papà non aveva il dono fede ma ha fatto battezzare i figli, aveva il cuore buono . Sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Pensate che possa averlo lasciato lontano da lui?". Papa Francesco,...

Il Papa a Corviale abbraccia un bimbo che piange per il padre morto : Città del Vaticano - 'Aprite le porte a Cristo'. Un cartello bianco, centinaia di metri di transenne, bandierine bianche e gialle, tanta folla, le buche per strada riparate. Papa Francesco va in ...

Papa Francesco al Corviale/ Video - bimbo piange il padre morto : "era ateo - ora dov'è?" - Bergoglio lo abbraccia : Papa Francesco in visita al Corviale, Roma: Video, abbraccia un bimbo in lacrime per la morte del padre ateo. 'Ora è in cielo?', ecco la risposta.