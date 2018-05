Palermo : Mattarella a cerimonia per 70 anni Corte conti : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alla Società siciliana per la Storia Patria di Palermo per partecipare all’incontro sui 70 anni della Corte dei conti in Sicilia. Ad accoglierlo, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il Presidente della Regione Nello Musumeci, il Prefetto Antonella De Miro, il Presidente della Società Storia Patria Gianni Puglisi. La sessione introduttiva ...

Palermo : Mattarella scoprirà lapide per anniversario Costituzione : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – In occasione del convegno promosso dalla Corte dei Conti presso la Società Siciliana per la Storia Patria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scoprirà oggi, nel chiostro di San Domenico, una lapide della Società Siciliana per la Storia Patria ‘a riconoscente memoria dei tanti siciliani che hanno creduto e combattuto per garantire all’Italia unità, libertà e democrazia”. La ...

Elezioni 2018 - a Palermo ristampate nella notte 200mila schede finite in altri seggi. A Roma presidente svuota l'urna - schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni : Mattarella ha già votato a Palermo - Gentiloni a Roma : Il segretario del Pd, Matteo Renzi ha votato questa mattina a Firenze. Il Leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi voterà in tarda mattinata a Milano. Mentre il leader della Lega Salvini è atteso al voto sempre nel Capoluogo lombardo, ma nel pomeriggio. Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia si recherà a votare invece alle 12

Mattarella ha votato a Palermo : ANSA, - Palermo, 04 MAR - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato stamane, poco dopo le 8:30, nella sezione 535 della scuola Giovanni XXIII del quartiere Libertà a Palermo. Nel ...

Elezioni - Mattarella ha votato a Palermo : 9.30 Il presidente della Repubblica Mattarella ha votato stamane, poco dopo le 8.30, nella sezione 535della scuola Giovanni XXIII del quartiere Libertà a Palermo. Nel capoluogo si registrano ritardi nell'apertura di alcuni seggi a causa di un errore che ha causato la ristampa delle schede di 200 sezioni. Subito dopo il voto il Capo dello Stato è uscito dalla sezione elettorale dimenticando di ritirare il documento d'identità che il presidente ...

