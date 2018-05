orticola 2018 milano fiori<br >  

agi

: A Milano per tre giorni si sentirà un gran profumo di fiori - Agenzia_Italia : A Milano per tre giorni si sentirà un gran profumo di fiori - gucki_it : Orticola 2018: tra piante, fiori e cappellini - MyMI_Milano : Da oggi a domenica ai Giardini Pubblici Indro Montanelli torna la famosa #mostramercato dedicata al meglio del… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Non capita spesso di imbattersi in un'orchidea esotica o in un ginepro svizzero in una normale puntata al vivaio. Non sorprende quindi l'entusiasmo con cui ogni anno i milanesi accolgono l'apertura di, la mostra-mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi in scena ai giardini pubblici Indro Montanelli di via Palestro l'11, 12 e 13 maggio. Migliaia di fiori ad abbellire strade, vetrine, musei, gallerie d’arte e anche scuole e università di Milano. Il percorso della kermesse Un pò come il "fuori salone" che nella settimana del design invade tutta la città, anchequest’anno esce dai suoi confini: varca i cancelli, si muove, si immerge nella città e la colora. Alla Scuola dell’infanzia di via Savona c'è la prima ...