Omicidio Sana | dopo la confessione del padre sospetti anche su mamma e zia

Per l’Omicidio di Sana indagate anche mamma e zia : Per l’omicidio di Sana Cheema, la giovane uccisa in Pakistan prima di rientrare a Brescia dove viveva, sarebbero indagate anche la mamma e la zia oltre al padre della ragazza, Mustafa Ghulam Cheema, e al fratello Adnan che sono in carcere. Lo riporta il “Giornale di Brescia” spiegando che il capo della polizia locale, quando ha riferito della confe...

Omicidio Sana : indagate anche la mamma e la zia della ragazza : Omicidio Sana: indagate anche la mamma e la zia della ragazza Omicidio Sana: indagate anche la mamma e la zia della ragazza Continua a leggere L'articolo Omicidio Sana: indagate anche la mamma e la zia della ragazza proviene da NewsGo.

Omicidio Sana : indagate anche la madre e la zia : Secondo i risultati dell'autopsia, la giovane italo-pachistana, morta lo scorso aprile in Pakistan, è stata strangolata. Dal carcere il padre nega di aver confessato l'Omicidio

Omicidio di Sana - indagate anche mamma e zia della ragazza pachistana : Per l'Omicidio di Sana Cheema, la giovane uccisa in Pakistan prima di rientrare a Brescia dove viveva, sarebbero indagate anche la mamma e la zia oltre al padre della ragazza, Mustafa Ghulam Cheema, e ...

Omicidio Sana - indagate anche madre - zia : 11.01 Per l'Omicidio di Sana Cheema,la giovane uccisa in Pakistan prima di rientrare a Brescia dove viveva,sarebbero indagate anche la mamma e la zia oltre al padre della ragazza,Mustafa Ghulam,e al fratello Adnan che sono in carcere. Lo riporta il 'Giornale di Brescia' spiegando che il capo della polizia locale,quando ha riferito della confessione del padre, ha comunicato che tra gli indagati ci sono la mamma e la zia. anche per questo, gli ...

Sana Cheema - il padre ha confessato l'Omicidio : 10 maggio 2018, 8.30 - La stampa pachistana ha riferito che il padre della giovane Sana Cheema, arrestato tre settimane fa con l'accusa di aver ucciso la figlia durante il suo ultimo soggiorno in Pakistan, avrebbe fornito una piena confessione. L'uomo, cittadino italiano come sua figlia, avrebbe agito perchè, come emerso fin dai primi istanti, la 25enne aveva una relazione con un ragazzo italiano e aveva così rifiutato un matrimonio combinato ...

Pakistan - padre Sana Cheema confessa Omicidio/ “Le hanno spezzato il collo” - coinvolto anche un cugino : Sana Cheema, morta in Pakistan: uccisa. Autopsia: osso del collo rotto, strangolata da padre e fratello? E' arrivato il primo esito dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza Pakistana(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:20:00 GMT)

Pakistan - media locali : padre di Sana ha confessato l'Omicidio - : Secondo la stampa l'uomo, arrestato il 24 aprile insieme al fratello e allo zio della ragazza italo-pachistana residente a Brescia, avrebbe strangolato la giovane con l'aiuto degli altri suoi figli. ...

Pakistan - il padre di Sana confessa l'Omicidio | Ora rischia la pena di morte insieme al figlio : Gli inquirenti hanno constatato la rottura dell'osso del collo.La ragazza sarebbe stata assassinata per aver rifiutato un matrimonio combinato

Pakistan - padre confessa Omicidio Sana : 01.55 Il padre di Sana Cheema, già in stato di arresto da tre settimane, avrebbe confessato di aver ucciso la figlia, morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli maschi per stringere al collo la ragazza fino a romperle l'osso del collo, come evidenziato dall'autopsia eseguita sul corpo della giovane. La 25enne, cresciuta a Brescia, ...

“Sana è stata strangolata” : l’autopsia sulla giovane italo-pakistana conferma l’Omicidio : La notizia è giunta in mattinata dai media pakistani ed è stata rilanciata dall’Ansa. Sana Cheemea sarebbe stata uccisa, strangolata. La conferma giungerebbe dall’esame autoptico eseguito dal Punjab Forensic Laboratory dove la salma della venticinquenne era giunta nei giorni scorsi. Sono state infatti riscontrate fratture dell’osso del collo, compa...

Omicidio Sana Cheema/ Arrestati padre - fratello e zio in Pakistan : riesumato il cadavere (Chi l'ha visto?) : Omicidio Sana Cheema, il caso a "Chi l'ha visto?". Le ultime notizie: Arrestati padre, fratello e zio in Pakistan. riesumato il cadavere per nuovi esami: si attendono i risultati(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:01:00 GMT)

Chi l'ha visto? del 25 aprile : l'Omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e la morte di Sana in Pakistan : Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay . Chi l'ha visto? anticipazioni mercoledì 25 aprile ...

Arrestati in Pakistan il padre - il fratello e lo zio di Sana : l'accusa è Omicidio : Roma - Dall'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio e sepoltura senza autorizzazione, al fermo e ora all'arresto: ' Lo zio, il padre e il fratello di Sana sono in custodia ...