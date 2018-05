‘Oggi tutto esiste per finire in una fotografia’ Compresa la maleducazione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) “Oggiperin una fotografia”, scrisse negli anni 80 del secolo scorso Susan Sontag, intellettuale che non poteva immaginare quale enorme mutazione antropologica sarebbe piombata nelle vite degli umani solo 20 anni dopo, con l’avvento della Rete e il potenziamento della tecnologia individuale. Parafrasando il titolo di una delle sue più interessanti opere, Malattia come metafora, ecco che la fotografia si è configurata nel tempo sempre di più come una metafora, diventando spesso un forte elemento rivelatore della cultura profonda delle società e delle relazioni umane in esse. Nel mondo contemporaneo, dove l’immagine rappresenta un imperativo perre e per definirsi, ogni nostro scatto, ogni singola immagine che vediamo, produciamo e decidiamo di “condividere” ha smesso da tempo di essere innocente. E se è vero che “una bella fotografia racconta una ...