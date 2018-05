Nuovi giochi interattivi per la riabilitazione delle mani | quando guarire fa rima con

Xbox : Microsoft apre Nuovi team dedicati allo sviluppo di giochi AAA [RUMOR] : Dopo aver ascoltato le critiche mosse dai suoi stessi utenti, è ormai chiaro ed evidente che Microsoft si stia preparando per sviluppare giochi esclusivi di qualità per Xbox e Windows 10. Un recente annuncio di lavoro pubblicato dalla casa di Redmond sul proprio sito ufficiale rappresenterebbe l’ulteriore conferma di quanto detto poco fa. L’annuncio in questione è stato rimosso poco dopo la sua pubblicazione ma, fortunatamente, ...

Capcom pubblicherà due Nuovi grossi giochi entro i 2019 - quali saranno? : Capcom potrebbe lanciare due nuovi grossi giochi nel corso di quest’anno e i titoli potrebbero essere annunciati durante l’E3 2018. Durante l'ultimo resoconto finanziario, Capcom infatti ha annunciato che intende pubblicare due nuovi giochi molto importanti entro la fine dell'anno fiscale attuale in programma per il 31 marzo 2019. Per questo motivo quindi possiamo dedurre che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare proprio durante l'E3 2018. Il ...

Microsoft promette un E3 2018 "pieno di Nuovi giochi" : Microsoft si sta preparando per quello che è indiscutibilmente il suo più grande E3 in assoluto, la società ha affittato un intero auditorium per raddoppiare il suo spazio espositivo per i giochi e, con un po' di anticipo, la compagnia ha iniziato a promettere ai fan quello che possono aspettarsi dall'importante evento di quest'anno.Come riporta Gamingbolt, con Xbox che sta vedendo crescere anno dopo anno le vendite e il rinnovato interesse per ...

Origin Access : arrivano 8 Nuovi giochi di rilievo ad arricchire il parco titoli : I servizi in abbonamento tramite i quali viene concesso l'Accesso ad una gamma di giochi sono una tendenza di mercato che sta, piano piano, guadagnando fette sempre maggiori di mercato nel setto videoludico ci fa notare Gamereactor.EA offre Accessi anticipati e sconti su un numero di nuove uscite con EA Access e Origin Access. Quest'ultimo servizio proprio oggi ha ottenuto una rimpinguata al parco titoli con ben otto aggiunte di rilievo. Tra i ...

Xbox Game Pass : rivelati gli 8 Nuovi videogiochi del catalogo di maggio : Ogni mese il catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass si espande, e Microsoft ha da poco rivelato quali saranno i nuovi videogiochi che a partire dall'inizio del mese potranno essere giocati gratuitamente da tutti i sottoscrittori.Tra i nuovi titoli, ben 8, spicca sicuramente State of Decay 2, l'esclusiva Microsoft in arrivo il prossimo 22 maggio 2018 che sarà aggiunta al lancio al catalogo, come successo con Sea of Thieves. Tra gli ...

Bethesda mostrerà "un buon numero" di Nuovi giochi all'E3 2018 : Le settimane che ci separano dall'E3 2018 stanno rapidamente scorrendo, e i grandi protagonisti dell'industria dei videogiochi cominciano a caricare le proprie cartucce che come di consueto verranno esplose durante le celebri conferenze pre-fiera. Una di queste sarà quella Bethesda, e Pete Hines, Senior Vice President of Marketing del publisher ha potuto recentemente parlare con Gamereactor anticipando qualcosa a riguardo proprio della kermesse ...

Mago Silvan / Il prestigiatore da Fazio - proporrà giochi Nuovi? Le critiche social (Che fuori tempo che fa) : Mago Silvan, il celebre prestigiatore ha davvero molto in comune col regista Orson Welles: ecco perché. Ospite nel salotto di Rai Uno da Fabio Fazio. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:25:00 GMT)

Playstation VR 2018 - tutti i Nuovi giochi in anteprima : VR gamer o non VR gamer, questo è il dilemma. Se perdersi nella giungla della realtà virtuale, per mezzo dei visori – che nei games è una rivoluzione paragonabile all’introduzione della tv a colori – oppure ignorare le nuove tecnologie video-ludiche e vivere felice e contento nella realtà con la R maiuscola. Fino ad ora avevo scelto la seconda opzione. Ora però, dopo averla provata, temo di essere entrato nelle rete del ...

Microsoft Store : tanti Nuovi sconti per le app e i giochi di Windows 10 : Dopo gli sconti relativi ai giochi digitali di Xbox One, Microsoft ha avviato una campagna piena di promozioni dedicata anche al Microsoft Store di Windows 10. Dal 27 marzo al 2 aprile potrete acquistare app, giochi e titoli VR per la Windows Mixed Reality con uno sconto massimo pari al 50% del costo originario. La lista completa delle offerte è accessibile tramite la stessa applicazione del Microsoft Store, vi basta: Cliccare sulla voce ...

Perché ci piacciono videogiochi Nuovi che sembrano vecchi? : Fioccano negli eshop e sugli scaffali dei negozi videogiochi pescati dal grande archivio del passato, quasi sempre riproposti in una versione rimasterizzata che fa la gioia dei nostri occhi. L’effetto è talvolta straniante: prendi Final Fantasy XII, un gioco chiaramente strutturato secondo i limiti degli anni in cui uscì, ma a cui il ritocchino digitale ha dato una pelle splendida che neanche certe dive di Hollywood. Non è una novità: i fanatici ...