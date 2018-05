Nuova maglia Roma | che spettacolo la divisa giallorossa | esordio contro la Juventus FOTO

Ecco la Nuova maglia della Roma : Questa trama rappresenta il legame imprescindibile tra la Roma, la città e i suoi tifosi in ogni angolo del mondo. Anche il resto della maglia è dello stesso color rosso intenso, con sfumature sulle ...

Esteban Chaves ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia - Simon Yates è la Nuova maglia rosa : Il ciclista colombiano Esteban Chaves ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia: 169 chilometri da Caltanissetta all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna. Chaves ha concluso l’ultima tappa siciliana prima dell’inglese Simone Yates, suo compagno di squadra alla Mitchelton-Scott, e del francese Thibaut The post Esteban Chaves ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, Simon Yates è la nuova maglia rosa appeared first on Il ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates Nuova maglia rosa! Micidiale attacco sull’Etna - gli altri big in ginocchio : Simon Yates è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2018. Il britannico della Mitchelton-Scott ha indossato il simbolo del primato al termine della sesta tappa, la Caltanissetta-Etna che come da pronostico ha fatto la differenza: il primo arrivo in salita della Corsa Rosa non ha deluso le aspettative ma i protagonisti sono stati diversi rispetto a quelli che tutti si aspettavano. I riflettori erano puntati su Chris Froome e Fabio Aru che ...

Nuova maglia della Roma / I giallorossi vogliono presentare la divisa Nike 2018/19 domenica contro la Juventus : Nuova maglia della Roma, i giallorossi vogliono presentare la divisa 2018/19 già nella gara di domenica contro la Juventus ultima che il club allenato da Di Francesco giocherà all'Olimpico.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:50:00 GMT)

La Juventus cambia pelle - rivelata la Nuova maglia : una grossa sorpresa : Il sito Footyheadlines ha pubblicato un'anticipazione della nuova maglia della Juventus per la stagione 2018-19. Rispetto all'attuale divisa, si notano le bande più larghe e il bianco delle maniche, ...

Juventus - ecco come sarà la Nuova maglia : le strisce bianconere sono più ampie : Anticipazioni maglia Juventus 2018-2019. In attesa di capire se la Juventus riuscirà a centrare il “doblete” campionato-Coppa Italia (lo scudetto è ormai solo una formalià), possiamo iniziare a farci un’idea di come sarà la maglia 2018-2019 che sarà indossata da capitan Bonucci e compagni. La divisa, che dovrebbe vedere la presenza ancora una volta del […] L'articolo Juventus, ecco come sarà la nuova maglia: le strisce ...

Giro d'Italia : a Viviani la 2ª tappa. Dennis Nuova maglia rosa : TEL AVIV - Elia Viviani ha vinto allo sprint la 2/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Haifa a Tel Aviv, lunga 167 chilometri. L'olimpionico della pista a Rio 2016, Elia Viviani, ha ...