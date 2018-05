: RT @HuffPostItalia: Nucleare: si dimette il direttore dell'Aiea - ILpiddinoRocco : RT @HuffPostItalia: Nucleare: si dimette il direttore dell'Aiea - andyallnews : RT @MediasetTgcom24: Nucleare: si dimette Tero Varjoranta, direttore dell'agenzia Aiea #Aiea - MediasetTgcom24 : Nucleare: si dimette Tero Varjoranta, direttore dell'agenzia Aiea #Aiea -

Il vice direttore generale edeglidell', l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, si è dimesso a pochi giorni dall'uscita degli Usa dall'accordo suliraniano. Il finlandese Tero Varjoranta sarà rimpiazzato dall'italiano Massimo Aparo,del dipartimento che si occupa dell'Iran. Il portavoce dell'agenzia ha fatto sapere che la nomina di Aparo è temporanea. L'Agenzia non ha fornito alcuna motivazione per le dimissioni.(Di venerdì 11 maggio 2018)