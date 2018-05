Nucleare Iran | Angela Merkel | “Uscita Usa è un fatto deplorevole”

Nucleare - Iran : “Pronti ad arricchire l’uranio in modo massiccio” : Nucleare, Iran: “Pronti ad arricchire l’uranio in modo massiccio” Nucleare, Iran: “Pronti ad arricchire l’uranio in modo massiccio” Continua a leggere L'articolo Nucleare, Iran: “Pronti ad arricchire l’uranio in modo massiccio” proviene da NewsGo.

Nucleare Iran - Trump e Israele preparano un assedio : di Roberto Iannuzzi* Esacerbando il già teso clima internazionale, Donald Trump ha infine deciso di uscire dall’accordo Nucleare con l’Iran. Ma bisogna essere chiari: quello che è stato descritto come un “ritiro” americano dal cosiddetto Joint comprehensive plan of action (Jcpoa) è in realtà una violazione pura e semplice dei termini dell’accordo. Anzi, è il culmine di una serie di violazioni da parte statunitense. Il Jcpoa prevedeva infatti ...

Iran - migliaia in strada contro gli Usa dopo annuncio Trump sul Nucleare : bruciano le bandiere americane : bruciano le bandiere americane a Teheran. La protesta si è accesa nelle piazze Iraniane dopo la decisione di Donald Trump di lasciare l'accordo nucleare siglato nel 2015: dopo la preghiera...

quella di Trump, criticata anche dall'Europa e che sta preoccupando il mondo intero con la nuova escalation di violenze in Medio Oriente.

Germania in trattativa con Russia e Cina per l'accordo Nucleare iraniano - : "Stiamo negoziando con la Russia, siamo in trattative con la Cina, ovviamente, è in questione questo accordo. Ma trovo sbagliato… unirsi contro gli USA con la Russia e la Cina. Gli USA ...

Nucleare Iran - perché la decisione di Trump preoccupa non poco anche il Vaticano : L’ultima mossa di Trump, benché preannunciata, sta suscitando grande preoccupazione in Vaticano. Papa Francesco è allarmato. L’Osservatore Romano mercoledì ha aperto la prima pagina con il titolo: “Strappo di Trump sull’Iran”. E nell’articolo, citando il presidente americano sulle cosiddette “prove” esibite dal premier israeliano Netanyahu a proposito della presunta attività Nucleare Iraniana, il quotidiano della Santa Sede si premura di ...

Perché la scelta di Trump sul Nucleare avvicinerà l'Iran alla Cina : Al centro le forniture di petrolio di cui Pechino ha bisogno e di cui ora potrà beneficiare con maggiore libertà

Nucleare Iran - altro che tutori della pace : Trump e Israele fomentano la guerra : Il presidente degli Stati Uniti avrebbe avuto tempo fino al 12 maggio per prendere una decisione sul piano d’azione congiunto con l’Iran. Ma ha voluto con grande clamore anticiparne la decadenza all’8 Maggio così che il pianeta ne potesse essere doverosamente sorpreso anche nei tempi . Così vanno le cose in Medio Oriente. Tra guerre in atto e anniversari in corso (il 70° dalla nascita di Israele e della Nakba palestinese), accordi ...

Gli enormi rischi della fine dell’accordo Nucleare con l’Iran : La decisione del presidente Usa Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran è una mossa sconsiderata motivata da menzogne e mezze verità e basata su assunti illusori.Partiamo dalle menzogne e mezze verità. Trump ritiene che l'accordo nucleare ha premiato un regime malvagio che sostiene il terrorismo e minaccia la sicurezza regionale causando disordini e conflitti in tutto il Medio Oriente. ...

