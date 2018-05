Noura | condannata a morte la sposa bambina che ha ucciso il marito che la stuprava

fanpage

: Noura Hussein: costretta al matrimonio a 16 anni, scappata, riacciuffata a 19, violentata dal marito durante le 'no… - sonolucadini : Noura Hussein: costretta al matrimonio a 16 anni, scappata, riacciuffata a 19, violentata dal marito durante le 'no… - amnestyitalia : Tra poco alla @vitaindiretta le storie di Noura Hussein, condannata a morte in Sudan per aver ucciso in autodifesa… - SerFiss : RT @AntonellaNapoli: #NouraHussein era una sposa bambina. Fuggita da casa, per 3 anni si è sottratta a un destino infame. Poi l’inganno del… -

(Di venerdì 11 maggio 2018)ha solo 16 anni quando è costretta are il cugino. Prova a ribellarsi ma illa stupra aiutato da alcuni parenti. Dopo il tentativo di una nuova violenza, la ragazza lo uccide. Ieri un tribunale sudanese l’haper impiccagione. Gli avvocati hanno tempo 15 giorni per presentare un appello e sperare che la sentenza non venga eseguita. Intanto è stata lanciata una mobilitazione internazionale per cercare di salvare la giovane.