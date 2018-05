Noura - condannata a morte la sposa bambina che ha ucciso il marito che la stuprava : Noura ha solo 16 anni quando è costretta a sposare il cugino. Prova a ribellarsi ma il marito la stupra aiutato da alcuni parenti. Dopo il tentativo di una nuova violenza, la ragazza lo uccide. Ieri un tribunale sudanese l’ha condannata a morte per impiccagione. Gli avvocati hanno tempo 15 giorni per presentare un appello e sperare che la sentenza non venga eseguita. Intanto è stata lanciata una mobilitazione internazionale per cercare di ...