Notifica per pubblici proclami

Roma - due vigili pestati da un negoziante in centro : stavano Notificando l'ordinanza anti alcol per i tifosi del Liverpool. Arrestato l'aggressore : Botte da orbi a due vigili, colpevoli solo di notificare l'ordinanza emessa dalla sindaca Virginia Raggi che vieta per tre giorni la vendita di alcolici sull'intero territorio capitolino in...

Roma - due vigili pestati da un negoziante in centro : stavano Notificando l'ordinanza anti alcol per i tifosi del Liverpool : Botte da orbi a due vigili, colpevoli solo di notificare l'ordinanza emessa dalla sindaca Virginia Raggi che vieta per tre giorni la vendita di alcolici sull'intero territorio capitolino in...

Prof Reminder Notifica le chiamate perse e gli SMS non letti con profili personalizzati : Prof Reminder è un'applicazione che notifica le chiamate perse e SMS/MMS non letti con dei Profili personalizzati che utilizzano suoneria, vibrazione, accensione dello schermo, flash della fotocamera e l'indicatore led. Lo strumento è utile in modo particolare per i dispositivi sprovvisti del led di notifica e permette di pianificare le notifiche definendo il ritardo, la durata, gli intervalli e il numero di ripetizioni. L'articolo Prof ...

Microsoft - allo studio led di Notifica per la Surface Pen : Dopo l’innovativo Surface Dial, il particolare controller in grado di interagire al meglio con i dispositivi della famiglia Surface al fine di velocizzare il flusso di lavoro, nei laboratori Microsoft sono allo studio alcune soluzioni innovative che vedono protagonista la Surface Pen. In questi mesi non sono mancate indiscrezioni su come potrebbe evolvere la penna Microsoft e quali funzionalità potrebbero essere aggiunte. L’ultima novità in ...

Inps - denunciava l’assenza di titoli del capo e il mobbing per averli pretesi. L’ente pubblico le Notifica un disciplinare : Chiedeva se il superiore avesse fatto il concorso per essere assunto nei ruoli della Pa, come prevede la legge. Davanti al giudice, dopo anni di battaglie legali anche contro la rappresaglia subita sul posto di lavoro, denunciava se stessa dicendo che “da cinque anni sono pagata dall’Inps per non far nulla”. Poi lo fa davanti alle telecamere e la risposta dell’Inps è un disciplinare, contestazione che può anche prelude al licenziamento. Si ...