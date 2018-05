Nonno Gigi e baby Gigio la coppa Italia scopre un futuro poco azzurro

ilgiornale

(Di venerdì 11 maggio 2018) Tony DamascelliVentuno anni di differenza. Ma non soltanto quelli. Tra Buffon e Donnarumma c'è altro, molto altro. C'è l'assillo di essere considerati e di considerarsi numeri 1, c'è l'aria tossica di valutazioni mercantili anche volgari, c'è il peso di vestire una maglia di un club che ha fatto la storia del calciono e internazionale, c'è, infine, il campo che non concede, ormai, perdoni facili.Pensiamo, per un attimo soltanto, che cosa diremmo e scriveremo oggi se quei tre errori (tre, anche sull'autogol di Kalinic, Donnarumma ha la catena corta, in quell'area del portiere ogni pallone dovrebbe essere il suo ma lui resta con i piedi per terra e il tentativo ultimo risulta goffo, oltre che inutile), se quelle tre papere, dicevo, le avesse commesse Buffon: un pensionato ormai da compatire, un quarantenne che deve assolutamente ritirarsi, un tramonto patetico. Invece, con ...