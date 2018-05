Non solo Marinari per il posto di capo gabinetto di Appendino | l' altro candidato è Gianni

Anna Tatangelo/ Dopo Gigi D’Alessio un nuovo amore? “Corteggiatori? Non si vede nessuno - solo complimenti…” : Anna Tatangelo, Dopo Gigi D’Alessio un nuovo amore? “Corteggiatori? Non si vede nessuno, solo complimenti…”, l'intervista radiofonica e le nuove dichiarazioni sul futuro.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:40:00 GMT)

Anna Tatangelo : "I corteggiatori? Solo complimenti - Non si fa avanti nessuno" : Tra Anna e Gigi è proprio finita. Oggi la cantante è single ma si dice serena. "Con Gigi ci siamo lasciati da un anno", ha confermato Anna ai microfoni del programma di Radio1 Un Giorno da Pecora. "I corteggiatori? Non si fa avanti nessuno. Magari fanno dei complimenti, ma poi finisce lì. D'altra parte - ha continuato - ora non ho proprio la testa per queste cose". Con Gigi D'Alessio la storia era iniziata tredici anni fa. ...

Diritti tv - Malagò ottimista : "Partite solo alla radio? Non credo - ma..." : ...Il contratto è concluso ora loro devono adempiere alla fideiussione" "Mediapro ha lasciato intendere di voler aspettare l'esito del ricorso al Tribunale di Milano - aggiunge il capo dello sport ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Casaleggio : contratto sarà votato online. 5s : premier Non Massolo : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Casaleggio: il contratto votato online su Rousseau. Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

Fortnite : una nuova patch modifica Thanos e Non solo : L'arrivo di Thanos e del Guanto dell'Infinito all'interno di Fortnite ha indubbiamente rappresentato una novità molto interessante per il titolo Epic Games ma allo stesso tempo ha richiesto alcune modifiche a certi elementi del gameplay e al bilanciamento di alcune componenti.Proprio per questo motivo, come riportato da VG247.com, ci troviamo di fronte a una nuova patch che modifica alcuni elementi della modalità Guanto dell'Infinito in modo da ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : se Non riusciamo si vota. Ipotesi Massolo premier : Ferve il lavoro per la nascita del Governo M5S-Lega . Dopo l' intesa sul programma , dai migranti alla flat tax, resta da definire il nodo premiership . In pole c'è il diplomatico Giampiero Massolo , ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : se Non riusciamo si vota. Ipotesi Massolo premier : Ferve il lavoro per la nascita del Governo M5S-Lega . Dopo l' intesa sul programma , dai migranti alla flat tax, resta di definire il nodo premiership . In pole c'è il diplomatico Giampiero Massolo , ...

Inter - Non solo De Vrij : chiuso un altro colpo Video : Una delle protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, che ha cominciato a muoversi con largo anticipo, anche perché quest'anno la sessione estiva si chiudera' prima, il 18 agosto, il giorno prima dell'inizio del campionato. I nerazzurri, intanto, hanno chiuso l'acquisto [Video] del centrale olandese Stefan De Vrij, che arrivera' a parametro zero essendo in scadenza di contratto con la Lazio. Il giocatore ha ...

Telecom - Non solo guerra dei fondi ma anche nuove assunzioni Video : Dopo la guerra dei fondi per il controllo di Telecom che ha visto gli americani di Elliott avere la meglio sui francesi di Vivendi, è il momento di interrogarsi sul futuro della compagnia telefonica. Lo scopo dichiarato del fondo Elliott è infatti quello di scorporare la Rete, dimezzare l’enorme debito che ne appesantisce il bilancio e ripagare gli azionisti. Un programma che suscita non pochi interrogativi tra gli oltre 59 mila dipendenti, ...

Calciomercato Inter - Non solo De Vrij : ecco il secondo colpo in poche ore : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara per le ultime giornate del campionato di Serie A con l’intenzione di conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro. L’obiettivo è costruire una squadra forte per la prossima stagione, in mattinata è stato depositato il contratto del difensore De Vrij, si tratta di un grande colpo a parametro zero. Ma non è finita, ...

Gigio Donnarumma - dopo la finale anche Enrico Letta lo umilia : 'Deve fare la maturità e Non pensare solo ai soldi' : Per distrarsi dalla vicende politiche in corso in questi giorni, Enrico Letta commenta la finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus e in particolare di Gigio Donnarumma . Durante il convegno State ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Romy trova l’amore ma Non solo! : Una ventata di aria fresca è in arrivo nella quattordicesima stagione di Tempesta d’amore a livello di cast. Con l’avvento della prossima annata, infatti, nuovi personaggi arricchiranno la soap dando vita a storyline completamente inedite in cui l’amore si mescolerà all’arte… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio giugno! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Romy e Goran diventano una ...

Milan - c’è anche qualcosa da salvare : tifosi rossoneri commoventi - solo applausi per la squadra Nonostante la debacle : La serata di oggi ha regalato grosse emozioni con la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, netto risultato di 4-0 ma partita che è stata nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma, per la Juventus invece super Buffon. Doppietta del difensore Benatia, autogol di Kalinic e rete di Douglas Costa, i bianconeri hanno alzato meritatamente il trofeo ma il risultato può essere considerato bugiardo. Grande reazione da parte dei ...

Palermo : Confcommercio - tram? Da solo Non basta - valutare impatto su città : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Riteniamo che il tram sia una delle indispensabili infrastrutture che possono migliorare la mobilità a Palermo anche nella direzione di una città sostenibile oltre che funzionale. La realizzazione delle prime linee e anche i cantieri della chiusura dell’anello, però, h