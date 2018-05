"Non dovevi sposare nostra figlia" - sfregiano genero con l'acido : Hanno ordinato una doppia aggressione con l'acido contro il genero, sfregiandolo, per vendicarsi del fatto che l'uomo, 48 anni, avesse sposato la figlia di 21 anni. Per questo due genitori italiani, ...

Siena - fanno aggredire con l’acido il genero : “Non dovevi sposare nostra figlia” : Arrestati dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi marito e moglie di 54 e 45 anni. Da tempo perseguitavano l'uomo che aveva sposato la figlia. Sono in corso accertamenti per identificare gli esecutori materiali delle aggressioni con l’acido. La vittima ha riportato gravi ustioni al volto.Continua a leggere

“Lei è morta - Non dovevi farlo” - “Vergogna!”. Dopo il caso Frizzi - tutti (di nuovo) contro Barbara D’Urso : quel video - mandato in onda a Domenica Live - ha scatenato contro Carmelita l’odio del web. Parole pesantissime : Una notizia che ha colpito i tanti spettatori che ancora conservavano il ricordo della sua geniale comicità, lei che per anni si era calata nel ruolo della “svampita” del piccolo e grande schermo, a metà tra realtà e finzione. Isabella Biagini è scomparsa a 74 anni Dopo che la sorte sembrava essersi particolarmente accanita contro di lei. A partire da quel drammatico incidente nel 1999 quando un tumore le aveva portato via la ...

Isola dei famosi - Bianca Atzei insultata dall'ex amica Elga Enardu : 'M*** - Non dovevi fare la cantante ma la...' : 'Tu sei una m***. è ufficiale, non avevo dubbi'. A insultare Bianca Atzei , finalista dell' Isola dei famosi , è Elga Enardu , ex tronista di Uomini e donne e, soprattutto, sua ex amica. Come ...

Isola - giorno 72. Jonathan contro Bianca dopo essere stato nominato anche da lei : «Stasera dovevi schierarti. Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca» : Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei Si è chiusa l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui per sapere cosa è successo), e le alleanze sembrano ormai scompaginate. Nel mirino sembra esserci soprattutto Bianca Atzei, su cui iniziano a nutrire dei dubbi i suoi amici più cari dell’Isola: Alessia Mancini e Jonathan. Isola dei Famosi, giorno 72| Jonathan contro Bianca dopo la puntata i naufraghi tornano tutti insieme su ...

Alessandra Celentano contro Luca : 'Hai sbagliato trasmissione - Non dovevi venire ad Amici' : Alessandra Celentano discute con uno dei suoi alunni. Non è certo una novità che l'insegnante di Amici crei delle polemiche all'interno del programma, questa volta a farne le conseguenze è Luca ...

Alessandra Celentano contro Luca : 'Hai sbagliato trasmissione - Non dovevi venire ad Amici' : Una semplice volontà di mostrare se stessi viene interpretata e viene fatta passare come una roba fuori dal mondo. Io l'avrei spiegata anche a loro, ma non mi hanno fatto parlare, se ne sono andati'