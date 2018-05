NoiPA | assegno nucleo familiare sospeso dal 1° luglio 2018 | cosa fare

scuolainforma

(Di venerdì 11 maggio 2018) L’per ilvieneautomaticamente a decorrere dal 1°. E’ così per tutti i lavorstori pubblici e privato che lo ricevono. Ogni anno, bisogna rinnovare la domanda per continuare a percepirlo.invierà agli interessati (se non l’ha già fatto), apposita comunicazione, in cui invita a rinnovare la domanda. … L'articolodal 1°proviene da Scuolainforma.