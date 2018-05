”No | in bagno no!” Gf | la diretta è dal gabinetto ma dentro c’è lei La regia toppa

caffeinamagazine

: RT @likeirisheyes: No ma davvero hanno mandato in onda Alessia in bagno? Questi sono pazzi! Alessia non può farlo adesso ma spero che la su… - brekbia : RT @likeirisheyes: No ma davvero hanno mandato in onda Alessia in bagno? Questi sono pazzi! Alessia non può farlo adesso ma spero che la su… - bellini_0 : @iosomarco Ma a un bambino si perdona tutto ??. Basta un bagno a mare e sei a posto no? - Tigre_E632 : RT @LughinoViscorto: Salvini e Di Maio sembrano come quei bambini che chiedono lagnosi alla mamma (Berlusconi) di poter fare il bagno dopo… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) La quindicesima edizione del Grande Fratello non smette mai di sorprendere (in negativo). Iniziato giovedì 19 aprile, il reality show condotto da Barbara D’Urso è stato criticato fin dalle prime ore a causa di alcuni post razzisti pubblicati da uno dei concorrenti, il romano Danilo Aquino. Si trattava di una serie di commenti, a sfondo omofobo e razzista, che avevano fatto scatenare i telespettatori e gli stessi opinionisti del Gf, il cantautore Cristiano Malgioglio e l’attrice Simona Izzo. Poi la lite furiosa tra Baye Dame e Aida Nizar, ‘bullizzata’ dal ragazzo – ma anche dal resto degli inquilini – che aveva aggredito la donna con parole pesantissime. I ragazzi avevano preparato i tiramisù per il giorno di festa, ma quando Aida ha deciso che non avrebbe aspettato gli altri per mangiarlo è successo di tutto, con il concorrente italo- ...