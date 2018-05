: No a nozze figlia, acido sul fidanzato - NotizieIN : No a nozze figlia, acido sul fidanzato - CybFeed : #News #No a nozze figlia, acido sul fidanzato - TelevideoRai101 : No a nozze figlia, acido sul fidanzato -

Contrari al matrimonio dellacon un uomo più grande di lei, due coniugi hanno ordinato un'aggressione con l'al futuro genero. Per questo i carabinieri di Poggibonsi (Siena) hanno arrestato una coppia di 54 e 45 anni per le lesioni subite al volto dall'uomo, un 48enne. Sono in corso le indagini per identificare gli autori materiali delle aggressioni, avvenute a San Gimignano a febbraio e a Torino il 19 aprile.(Di venerdì 11 maggio 2018)