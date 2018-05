”Nino non doveva vincere” Isola dei famosi | arriva la bomba Il concorrente rivela il

caffeinamagazine

: #arte Ci vediamo venerdí 11 a #Fontevivo per parlare di arte. Ma non solo. @stampasgarbi @Agenzia_Ansa @Adnkronos… - VittorioSgarbi : #arte Ci vediamo venerdí 11 a #Fontevivo per parlare di arte. Ma non solo. @stampasgarbi @Agenzia_Ansa @Adnkronos… - Nino_TheBest : @AmbulanzaJ3S Ancora con la fake news di Eurovita? Ma non ce la fanno manco ad aggiornarsi, porca troia? - nino_pitrone : @XMERIDIO78 Quindi, #SignorRenzi, nessun problema se il nuovo governo faccia un #ControlloDemocratico sul non rispe… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Nino Formicola, del mitico duetto ”Zuzzurro e Gaspare”, ha vinto l’ultima edizione dell’dei2018. In finale contro la cantante Bianca Atzei, il comico è riuscito a sbancare con il 68% dei voti. Formicola aveva deciso di tornare in televisione e rimettersi in gioco proprio con il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Il motivo lo aveva detto senza problemi ”voglio ricordare a tutti che non sono morto” e ci è riuscito. In un’intervista concessa a ”Tv, sorrisi e canzoni”, il comico aveva raccontato la vittoria e anche come utilizzerà il premio in denaro (100mila euro): “Con i soldi vinti? Ci pagherò i debiti, molto semplicemente. Da quando Andrea (Brambilla, in arte Zuzzurro, storico compagno comico di Gaspare) mi ha lasciato è stata una voragine”, aveva spiegato il comico. Quella di Nino Formicola è stata ...