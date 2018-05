Niente fondi per il San Paolo | flop mutuo Comune | appello a De Luca

Diretta / Fondi Bisceglie (risultato finale 2-4) streaming video e tv : Niente play-off però per i pugliesi! : Diretta Fondi Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Pontini già pronti per i play out, pugliesi soddisfatti(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:42:00 GMT)

Budget Ue - tagli ad agricoltura e coesione. Niente fondi a chi non rispetta le regole : La Commissione europea ha presentato la proposta di bilancio 2021-2027, che per la prima volta condiziona l’uso dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Il pacchetto - che ora dovrà essere approvato all'unanimità dai paesi dell’Unione - prevede la nascita di nuove risorse proprie, oltre all’imposta per il valore aggiunto e ai dazi commerciali. tagli a fondi strutturali e agricoltura...

L'assessore Lemmetti : 'Niente premi ai dirigenti che non utilizzano i fondi' : Assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, il Comune di Roma nel 2017 non ha speso più di mezzo miliardo di euro. Fondi bloccati per le buche, il verde, i servizi, le scuole e i trasporti. Visto come si ...

Periferie : Zaia - fondi statali a Comuni spreconi e Niente al Nordest - mi appello a Parlamento : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) - “Quanto accade è scandaloso, diseducativo, disarmante. Va bene Caino e Abele, passi il ritorno del figliol prodigo, ma non si può continuare a premiare sempre e comunque il cattivo”. Così, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia punta l’indice contro i finanzi

Periferie : Zaia - fondi statali a Comuni spreconi e Niente al Nordest - mi appello a Parlamento : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) – ‘Quanto accade è scandaloso, diseducativo, disarmante. Va bene Caino e Abele, passi il ritorno del figliol prodigo, ma non si può continuare a premiare sempre e comunque il cattivo”. Così, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia punta l’indice contro i finanziamenti del bilancio dello Stato, per un totale di 850 milioni nel triennio 2018-2020, a favore di “Comuni che non ...