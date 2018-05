Nicchi | “parole De Laurentiis? Le valuterà procura Figc”

calcioweb.eu

(Di venerdì 11 maggio 2018) “Da parte mia affermazioni del genere non sono meritevoli di nessun commento. C’è lafederale che se vuolele affermazioni del presidente del Napoli”. Il presidente dell’Aia Marcellosi esprime così in merito alle parole del presidente del Napoli Aurelio Deche ieri ha affermato che alla sua squadra mancano otto punti per errori arbitrali. “Il bilancio del Var è positivo ed è sotto gli occhi di tutti, tanto che tutti cercano di emularci e vengono a studiare da noi -sottolinea il numero uno degli arbitri italiani a Radio Sportiva-. Se in 5 mesi siamo arrivati questi importanti risultati, credo che il prossimo anno i pochi errori potrebbero essere limati e non dico che si arriverà a 0 errori, ma molto vicino. Ha portato serenità, giustizia e rispetto delle regole”. Infinespiega l’assenza di Daniele Orsato ...