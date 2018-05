Neymar al Real Madrid | la voce prende quota

Calciomercato : Neymar al Real Madrid? : Getty Images Neymar infatti guadagna attualmente 37 milioni di euro all'anno , cifra che lo rende il secondo calciatore più pagato al mondo dopo Leo Messi e davanti proprio a quel Cristiano Ronaldo ...

Real Madrid - assalto a Neymar : 'Accordo tra i 260 e i 300 milioni' : 1 di 3 Successiva TORINO - Il piano disegnato da Neymar , suo padre e il Real Madrid per far sì che la stella brasiliana il prossimo anno giochi al Bernabeu è entrato nella sua fase decisiva. Lo ...

Il Real all'assalto di Neymar : Il piano disegnato da Neymar, suo padre e il Real Madrid per fare si che la stella brasiliana il prossimo anno giochi al Santiago Bernabeu è entrato nella sua fase decisiva. Lo scrive il quotidiano ...

Real Madrid - follia Neymar : pronti 260 milioni di euro : Real Madrid, follia Neymar- Il Real Madrid è pronto a puntare tutto su Neymar. Secondo quanto rivela il quotidiano spagnolo “AS“, ci sarebbero stati già alcuni contatti tra la società madrilena e l’entourage del giocatore. Perez sarebbe pronto ad un’autentica follia pur di arrivar all’attuale attaccante del PSG pronti 260 milioni Come riporta il giornale […] L'articolo Real Madrid, follia Neymar: pronti 260 ...

Dalla Spagna : 'Real Madrid e Neymar trattano - il Psg chiede 260 milioni' : Madrid , Spagna, - La prossima sessione estiva del calciomercato, così come l'ultima, avrà come tormentone principale il futuro di Neymar . Già da mesi il corteggiamento del Real Madrid è in atto e ha ...

PSG - Emery : 'Mbappé voleva Real o Barça - Neymar non si è inserito bene. Thiago Silva mi ha deluso' : Il Paris Saint-Germain l'aveva scelto per l'abilità di condurre il Siviglia ai successi in Europa League, confidando sulle capacità di Unai Emery di replicare il tutto anche in Champions League alla ...

Calciomercato - bomba dalla Spagna : Neymar vuole solo il Real Madrid! : Si preannuncia un’estate caldissima per quanto riguarda la prossima finestra di Calciomercato, in particolar modo non sono da escludere colpi di scena per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Naymar. ‘Marca’ ha riportato la volontà di Neymar di indossare la maglia del Real Madrid e di giocare con Cristiano Ronaldo. Il brasiliano vorrebbe giocare in un club Realmente competitivo e i Blancos, che si apprestano a giocare da ...

Dalla Spagna : Neymar vuole il Real per giocare con Cristiano Ronaldo : MADRID , Spagna, - Per anni ha giocato con Lionel Messi e adesso vuole giocare con Cristiano Ronaldo . Secondo il sito del quotidiano spagnolo 'Marca' l'obiettivo di Neymar è indossare la maglia del ...

Ronaldo : 'Neymar dal PSG al Real Madrid? Ora lo vedo impossibile - magari in futuro' : L'estate scorsa passò dal Barcellona al Paris Saint Germain per 222 milioni di euro, entrando nella storia come il trasferimento più caro sempre. Neymar non è riuscito nell'impresa di portare la ...

Real Madrid - sono pronti i 400 milioni di euro per strappare Neymar al Psg : PARIGI - L'indiscrezione iniziò a circolare nella notte del 6 marzo, quando il Psg , nonostante gli investimenti faraonici della scorsa estate, aveva salutato anzitempo la Champions League , sogno ...

Juve-Real - c'è un retroscena Vinicius : il nuovo Neymar e la follia di Florentino : COME E' ANDATA - Juve e Real infatti si sfideranno in Champions League per i quarti di finale, hanno ottimi rapporti dirigenziali ma sul mercato gestiscono i propri acquisti con una politica ...

Neymar - addio Psg? Real Madrid sempre più vicino : i colloqui del padre-agente : Voci su un incontro tra il padre e agente di Neymar e Florentino Perez , presidente del Real Madrid. I due vorrebbero chiudere un eventuale passaggio del giocatore dal Paris Saint-Germain alla squadra ...

Dalla Spagna : il Real Madrid vuole chiudere per Neymar prima del Mondiale : Da qui l'intenzione di chiudere l'accordo prima dell'inizio della Coppa del Mondo, in modo da non condizionare tutto il resto del mercato, anche se Neymar senior considera l'operazione molto ...

Neymar : Real incontra padre giocatore : Da quil'intenzione di chiudere l'accordo prima dell'inizio della Coppadel Mondo, in modo da non condizionare tutto il resto delmercato, anche se Neymar senior considera l'operazione moltocomplicata. ...