Network Cell Info Lite permette di monitorare la rete cellulare in modo dettagliato

Social Network : boom di ricerche “cancellare l’account Facebook” anche ad Aprile : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica sulla violazione dei dati degli utenti Facebook, molti utenti hanno detto di voler cancellare i loro profili. SEMrush, la piattaforma di web marketing ha fatto gli analisi delle ricerche in merito per scoprire la tendenza. In Italia per l’ultimo mese circa 22 mila persone hanno cercato “come eliminare l’account Facebook”, quasi 40 mila persone hanno chiesto a Google “come cancellarsi da Facebook”, ...

Barcellona-Roma - mammelle della lupa censurate dalla tv iraniana - bufera sui social Network : mammelle della lupa capitolina, nel logo della AS Roma , censurate dalla tv di stato dell' Iran . È successo durante la copertura della partita di Champions League con il Barcellona. Sui social ...

WHATSAPP/ “Cancellate Facebook” diventa virale : la rivolta del web contro il social Network : WHATSAPP, il cofondatore: “Cancellate Facebook” . Il social network sempre più nella bufera. Brian Acton punta il dito contro la creazione di Mark Zuckerberg, nell’occhio del ciclone(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:44:00 GMT)

FACEBOOK E LE RICHIESTE DEI FALSI AMICI/ Ecco come cancellarsi definitivamente dal social Network : FACEBOOK e le RICHIESTE dei FALSI AMICI, una truffa da evitare: Ecco come fare. Spesso e volentieri ci arrivano RICHIESTE di account FALSI che vogliono diventare nostri AMICI, ma...(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:19:00 GMT)

Whatsapp/ Il cofondatore : “Cancellate Facebook”. Il social Network sempre più nella bufera : Whatsapp, il cofondatore: “Cancellate Facebook” . Il social network sempre più nella bufera. Brian Acton punta il dito contro la creazione di Mark Zuckerberg, nell’occhio del ciclone(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Come cancellarsi da Facebook e dagli altri social Network : Chi è stanco di stare appresso a notifiche, commenti, cuoricini e qualsivoglia contenuto sui propri profili social, al netto delle “diete digitali” (Come non bastassero quelle alimentari), o chi è in ansia dopo l’ennesimo scandalo sull’utilizzo improprio dei dati (vedi alla voce: Cambridge Analytica) può a un certo punto scegliere di cancellarsi da Facebook o dalle altre piattaforme a cui è iscritto. Se si aspetta però ...