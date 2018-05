Nella classifica Fimi dell’11 maggio Thomas sul podio | Emma in top10 e tra i singoli

Classifica generale Giro d’Italia 2018 - settima tappa : Simon Yates resta in testa - non cambia nulla Nella top-10 : Non cambia nulla nella settima tappa del Giro d’Italia 2018 in chiave Classifica generale: Simon Yates conserva la Maglia Rosa conquistata con lo splendido attacco di ieri sull’Etna. In una frazione completamente pianeggiante non ci sono stati sconvolgimenti in graduatoria. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 22h 46’ 19” 0’ 16” 3 COL CHAVES ...

Classifica generale Giro d’Italia 2018 - sesta tappa : Simon Yates Maglia Rosa! Pozzovivo ed Aru Nella top-10 : Si infiamma finalmente il Giro d’Italia 2018: primo vero arrivo in salita, con la scalata verso l’Etna, in questa sesta tappa. A trionfare sulla vetta del Vulcano è Esteban Chaves con un capolavoro vero e proprio timbrato Mitchelton-SCOTT. C’è già scompiglio in chiave favoriti per la vittoria finale: Simon Yates va a prendere la Maglia Rosa e ci sono subito distacchi in graduatoria. Andiamo a scoprire la nuova Classifica ...

God of War ancora in testa Nella classifica software italiana : Continua il successo di God of War tra i giocatori italiani, ancora una volta il titolo di Sony Santa Monica (avete già dato uno sguardo alla nostra guida?) si ritrova in vetta nella classifica software italiana.Alle spalle dell'esclusiva PS4 troviamo, invece, Far Cry 5 di Ubisoft e il "solito" FIFA 18 che chiude il podio.Qui di seguito, potete dare uno sguardo alle classifiche relative alla week 17 del 2018 nel dettaglio:Read more…

God of War ancora in testa Nella classifica UK : God of War sta risultando un gioco veramente apprezzato a giudicare dalle ultime classifiche italiane e del Regno Unito. Per quanto riguarda la situazione in UK, già vi avevamo riportato la scorsa settimana come il lancio del titolo sia stato il migliore di sempre per la serie, ora, grazie alla segnalazione di Games Industry, scopriamo che la nuova avventura di Kratos mantiene la prima posizione.Prima di passare alla Top 10 nel dettaglio, ci ...

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : tante salite per esaltarsi - in classifica e Nella lotta alla maglia azzurra : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Finestre, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro, in ogni caso, sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classiche, che non potrebbero competere per la maglia rosa ...

Peso delle tasse sui salari : l'Italia è al terzo posto Nella classifica mondiale : Siamo al terzo posto, nel mondo, nella classifica sul Peso delle tasse in busta paga. Il dato emerge dal rapporto annuale dell'Ocse 'Taxing wages', che analizza i paesi industrializzati per quanto ...

Due gli italiani Nella classifica del Time sulle 100 persone più influenti al mondo : Pochissimi gli italiani che figurano nelle 15 edizioni della Time list e nessuno prima di oggi proveniente dalla scienza. Giuliano Testa originario di Padova lavora al Baylor University Medical ...

Aldi - Conegliano / Re dei discount si trasforma in grande distribuzione e vola Nella classifica Altroconsumo : Aldi, Conegliano: il re dei discount si trasforma in grande distribuzioni e vola nella classifica Altroconsumo. Apre il nuovo punto vendita di fronte al centro commerciale Coné.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:09:00 GMT)

Far Cry 5 in testa Nella classifica software italiana : Vi proponiamo le classifiche software italiane relative alla week 14 del 2018 che vedono in testa l'apprezzato Far Cry 5 di Ubisoft, già protagonista della nostra recensione. Il podio delle vendite in Italia viene chiuso da FIFA 18, sempre molto popolare, e dal solito Grand Theft Auto 5.Vediamo le classifiche nel dettaglio qui di seguito.Read more…

CLASSIFICA STREAMING : VEGAS JONES ancora primo mentre MOTTA piazza 5 brani Nella Top Viral : Nuovo appuntamento con le classifiche Spotify della settimana. Il brano più ascoltato resta il nuovo singolo di VEGAS JONES mentre nella Viral entra dirompente il cantautore MOTTA . Andiamo a scoprire ...

Italia ancora penultima Nella classifica dei laureati : lo dice l'Eurostat : Per le donne la percentuale delle persone che ha una laurea nel cassetto sale al 18,9% delle persone tra i 15 e i 64 anni, dato peggiore in Ue (29,7% la media) dopo la Romania. Dal 2008 ad oggi le donne con la laurea in Italia hanno guadagnato 4,9 punti contro 7,8 della media Ue.La situazione migliora leggermente se si guarda alla fascia tra i 25 e i 34 anni, ovvero dei giovani che dovrebbero aver completato il loro percorso formativo, con ...

Far Cry 5 è il miglior lancio nella storia della serie ed è in testa Nella classifica di vendite UK : Far Cry 5 è uscito soltanto da una settimana, ma sembra essere protagonista del lancio più importante della storia del franchise, con il nuovo capitolo della serie firmata Ubisoft che sta dominando le classifiche di vendita di tutto il mondo.Stando ai dati riportati dai nostri colleghi di Eurogamer.net, Far Cry 5 non è soltanto il capitolo più venduto del franchise, ma anche il videogioco più venduto del 2018. È inoltre in testa alla classifica ...