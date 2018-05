Nel database di GameStop spuntano 15 titoli per Switch sconosciuti e non annunciati

eurogamer

(Di venerdì 11 maggio 2018) Arrivano quelle che sembrano essere gradite notizie per tutti i possessori di Nintendo! Stando a quanto riportato da Gamingbolt, infatti, neldel famoso rivenditoresarebbero presenti 15 giochi per l'ibridae ancora non.Di qualisi tratterà? Al momento non si hanno informazioni in merito, ma sicuramente non si tratta di Super Smash Bros. o Fire Emblem, in quanto già presenti neldel noto rivenditore.Probabilmente, tra i 15 giochi, potrebbe figurare un titolo dedicato ai Pokémon ancora non annunciato. Tuttavia, non esiste alcuna ufficialità e forse ne sapremo di più nel corso dell'E3 2018.Read more…