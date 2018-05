Instagram - le emoji Nei sondaggi : praticamente - l’applausometro : Una specie di applausometro applicato ai sondaggi di Instagram. Un modo nuovo per fare domande (e coinvolgere) i propri follower. Sul social fanno il loro esordio gli adesivi con le emoji a scorrimento. In pratica, gli utenti potranno rispondere con un’emoji animata la cui grandezza aumenta, scorrendo verso destra, a seconda del gradimento. Non è una novità da poco. I sondaggi, infatti, sono molto utilizzati dalla community Instagram e “noi ...

Nei sondaggi volano Lega e M5S - tracollo Forza Italia : voti verso il Carroccio : Un motivo del passo di lato di Silvio Berlusconi verso il Governo Lega-5 Stelle in costruzione in queste ore? Il terrore del ritorno al voto a luglio paventato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in chiusura del ciclo di consultazioni al Quirinale. Uno scenario, questo, ampiamente confermato dall’ultimo sondaggio di Demopolis per la trasmissione di La7 "Otto e mezzo", in onda giovedì sera, e inserito all’interno della rubrica "Il ...

Luigi precipita Nei sondaggi ma non chiude alla Lega : Mentre ancora si annaspa nella vana ricerca di un premier, si scopre che il Movimento grillino ha un capo politico a rischio licenziamento. I segnali sono tanti. A iniziare dal gradimento degli elettori. L'Ipsos di Nando Pagnoncelli ha effettuato un sondaggio, pubblicato ieri dal Corriere della Sera, dal quale si evince che l'"uomo nuovo" non è più così gradito. Anzi. Prima del voto in Friuli-Venezia Giulia e in Molise Di Maio era il leader più ...

Salvini vola Nei sondaggi - Boom Lega/ Gradimento : crolla Di Maio. Le parole del leader del Carroccio : Salvini vola nei sondaggi: Boom del segretario della Lega che nel Gradimento dei leader è in testa. Crollo di Di Maio nell'ultimo mese: da aprile la fiducia nei suoi confronti è precipitata.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:07:00 GMT)

Il centrodestra verso quota 40%. E Di Maio cala Nei sondaggi : La fotografia, scattata dall'ultimo sondaggio elaborato da YouTrend per l' agenzia Agi , certifica i primi segni di cedimento del Movimento 5 Stelle . Logorati da quasi due mesi di vane trattative, ...

Il centrodestra verso quota 40%. E il Di Maio cala Nei sondaggi : La fotografia, scattata dall'ultimo sondaggio elaborato da YouTrend per l'agenzia Agi, certifica i primi segni di cedimento del Movimento 5 Stelle. Logorati da quasi due mesi di vane trattative, Luigi Di Maio si trova infatti a dover fare i conti con un calo dei consensi. Si tratta di una minima contrazione che, però, si allarga se si tiene conto anche della costante ascesa del centrodestra. In modo particolare è Matteo Salvini a beneficiare ...

La Lega vola e supera il 21% Nei sondaggi - il 66% degli elettori non vuole un governo Pd-M5S : Gli elettori non vedono di buon occhio l'ipotesi di un governo Pd-M5S e il 66% degli intervistati si dichiara contrario a questa opzione. A due mesi dalle elezioni, la Lega continua a crescere nei sondaggi e tocca quota 21.6%, in netta crescita.Continua a leggere

Di Maio e Salvini volano Nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

Lula in prigione ma resta in testa Nei sondaggi : L’ex capo di Stato, in prigione dal 7 aprile dopo la condanna per corruzione, è primo con il 31% in una rilevazione di oggi, oltre il doppio del secondo candidato

Lega e M5S volano Nei sondaggi : Salvini cannibalizza il bacino elettorale di Forza Italia : Gli ultimi sondaggi condotti da Euromedia research evidenziano una continua crescita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. A farne e spese. per quanto riguarda il centrodestra, è Forza Italia, che rispetto al 4 marzo ha perso già l'1,5%.Continua a leggere

Renzi crolla Nei sondaggi : persino il Pd non lo vuole più : Una slide passata quasi inosservata mentre Piazzapulita di Riccardo Formigli era alle battute finali sugli schermi di La7. Forse fa poca notizia la caduta di un leader che ha già stupito il mondo con il tracollo elettorale del suo partito, facendolo passare dal 40% delle ultime europee al quasi 19% del voto politico. Ma più delle elezioni, la dimensione del passaggio velocissimo di ...

M5S e Lega continuano a crescere - Pd e Forza Italia crollano Nei sondaggi : Secondo l'istituto Demopolis, se si tornasse a votare oggi M5S otterrebbe il 35% dei consensi e la Lega il 20%, mentre Pd e Forza Italia risultano ulteriormente indebolite e in calo rispetto al mese scorso.Continua a leggere