Negoziante italiano subisce 300 furti al giorno | ' Sono stremato'

Blastingnews

: RT @SilviaPaar: Lo #stato italiano pensa solo ad aumentare le tasse e dare incentivi agli stranieri, che aprono i negozi come niente. E tu… - angelo_chef : RT @SilviaPaar: Lo #stato italiano pensa solo ad aumentare le tasse e dare incentivi agli stranieri, che aprono i negozi come niente. E tu… - SilviaPaar : Lo #stato italiano pensa solo ad aumentare le tasse e dare incentivi agli stranieri, che aprono i negozi come nient… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Santo Tallarita, il proprietario della catena di negozi 99 cents insieme al socio Gianluca Calderini, denunciaquotidiani all'interno dei loro locali. I responsabilii più diversi: rom, signori distinti, studenti e clochard; una lista lunga di personaggi responsabili della sottrazione quotidiana di circa 300 oggetti. 300ogniOgnii ladri portano via ai proprietari centinaia di articoli, dai 300 ai 350 tra profumi, penne, casalinghi e biscotti. Si tratta sicuramente di oggetti di basso costo, venduti appunto a 99 cents ciascuno, ma questo comunque non giustifica il gesto. Sebbene qualcuno possa appellarsi al basso valore di ogni singolo oggetto rubato, la sottrazione di un quantitativo così ampio alla fine della settimana arriva aun ammontare di circa 2mila euro. Il proprietario lamenta principalmente l'arroganza di questi soggetti che ormai non ...