Nazionale | Mancini si libera dallo Zenit La prossima settimana sarà il nuovo Ct

Accordo con lo Zenit - Mancini può diventare il ct della Nazionale : Roberto Mancini ha trovato l'Accordo con lo Zenit di San Pietroburgo per chiudere il rapporto di lavoro. Era l'ultimo ostacolo che divideva il tecnico jesino dalla panchina della Nazionale . Porte ...

Mancini si libera dallo Zenit : ecco a quanto rinuncia per la Nazionale : PIRLO NELLO STAFF - Non solo il contratto, nell'incontro con Fabbricini e Costacurta si parlerà anche dello staff di Mancini, nel quale potrebbe entrare il campione del Mondo nel 2006 Andrea Pirlo . ...

Quella volta in cui Mancini disse : “No agli oriundi in Nazionale” : "La nazionale italiana deve essere italiana”. Chissà se Roberto Mancini ha cambiato idea ora che è ad un passo dal diventare il commissario tecnico dell’Italia. Era il 2015, su Quella panchina c’era Antonio Conte che, come era già avvenuto in passato, aveva scelto di convocare due oriundi, nello specifico Eder e Vazquez. “Penso che un giocatore italiano meriti di giocare in nazionale, mentre chi ...

Nazionale - Mancini ha detto sì : è lui il nuovo ct - pronto a far tornare Balotelli : L’accordo tra le due parti c’è: la Figc vuole Roberto Mancini e lui vuole tornare in Italia per guidare la Nazionale. Il tecnico jesino è pronto ad accettare un taglio di stipendio: la Federazione, per ragioni di immagine e di bilancio, non vuole andare oltre i 2 milioni di euro all’anno per un biennale. Dopo i soldi si parlerà anche di progetti, schemi e nomi. Uno su tutti: Mario Balotelli, l’eterna promessa del calcio ...

Nazionale - in arrivo la fumata bianca per Mancini nuovo ct : Dopo le difficoltà nel trovare un accordo con Ancelotti e Conte, la Federazione ha deciso di puntare sul tecnico jesino. Intanto Tavecchio rivela: "Sarei riuscito a riportare Conte sulla panchina ...

Nazionale - Lippi : “Mancini ha tanta voglia di Italia” : Roberto Mancini “è un allenatore di alto livello e grande esperienza interNazionale”. Marcello Lippi, ex ct della Nazionale di calcio, ritiene che “tutti e tre i nomi che sono stati fatti (per la panchina azzurra, ndr), mi pare che fossero graditi dall’opinione pubblica, a partire da Ancelotti, Mancini, lo stesso Ranieri”. Anche di “Gasperini, si è parlato”. “Se sarà Mancini, sicuramente sarà un ...

Nazionale - Ancelotti “incorona” Mancini : “Italia in buone mani” : “Roberto Mancini è un ottimo allenatore, è motivato e ha esperienza interNazionale. Se il prossimo ct fosse lui, credo che la Nazionale sarebbe in buone mani”. Carlo Ancelotti, in un’intervista a Milan Tv, caldeggia la candidatura di Roberto Mancini come prossimo ct della Nazionale e spiega il proprio rifiuto ad allenare gli azzurri: “La mia è stata una scelta, voglio allenare un club. Non me la son sentita di cambiare ...