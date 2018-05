Nautica italiana | vendite a gonfie vele

vanityfair

(Di venerdì 11 maggio 2018) Italia patria dei megayacht. La cantieristicaè in crescita del 14% con un valore di produzione che si attesta su 2,3 miliardi di euro. I dati sono stati presentati da, in collaborazione con Deloitte, alla Conference Hall “Darsena Europa” del Versilia Yachting Rendez-vous di Viareggio. «Il Boating market monitor conferma la crescita del mercato dellada diportoanche per il 2017, con un aumento del valore della produzione di nuove unità del 14%, in linea con quanto presentato durante il Monaco Yacht show 2017 – ha affermato Luca Petroni, Chairman di Deloitte Financial Advisory Italy – di grande importanza per il mercato risulta l’incremento della domanda interna che raggiunge il livello più alto dal 2012». Il contributo maggiore arriva dalle barche entro bordo con 2 miliardi di euro, pari all’86,2% del valore della produzione cantieristica ...